Sjoerd van Ramshorst weigert rol te spelen: ‘Ik zei: fuck it allemaal’

Sjoerd van Ramshorst is tevreden met zijn ontwikkeling als presentator de afgelopen jaren. De journalist begon als stagiair bij de NOS en is inmiddels vaste presentator van Studio Voetbal en het Sportjournaal. In een interview met de VARAgids vertelt de 34-jarige Van Ramshorst dat hij in zijn begintijd als presentator erg zenuwachtig was.

"Ik vroeg me af of ik het wel goed deed, of er wat fout ging. In het eerste jaar had ik een dipje, daarna heb ik gezegd: fuck it allemaal, ik wil vooral lol in mijn werk hebben. Ik kan alleen maar mezelf zijn. Als ik dan een keer een verkeerde grap maak? So be it. Het heeft geen zin om een rol te spelen, om een presentatorstem op te zetten", zegt Van Ramshorst.

De journalist benadrukt dat hij nog altijd met een bepaalde filter presenteert, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij niet alles wat hij wil zeggen op een weegschaal legt. "Na het eerste jaar heb ik besloten om dat niet meer te doen", aldus de presentator, die jarenlang Tom Egbers als coach en mentor had. Inmiddels wordt hij bijgestaan door Jeroen Pauw, die jarenlang Pauw & Witteman en Pauw presenteerde. "Ik heb hem gevraagd. In mijn ogen is hij de allerbeste, dus waarom zou ik dat niet doen? De NOS ging gelukkig akkoord. Eens in de paar weken bekijken we momenten waarvan ik dacht dat ze beter konden."

Van Ramshorst is bij Studio Voetbal de opvolger van Egbers. Laatstgenoemde presentator werd in de zomer van 2019 getroffen door een hartinfarct en besloot een stap terug te doen. Van Ramshorst nam het stokje over en is sinds oktober 2019 de vaste host van het praatprogramma op NPO1. Van Ramshorst is van mening dat het voetbal op een iets luchtigere manier kan worden besproken op televisie.

"Het is geen wetenschap, je moet kunnen uitzoomen. Ik benader het serieus, maar die toon hoef je niet de hele uitzending aan te houden. Het is zondagavond, het laatste uurtje van het weekend. Je moet het niet ingewikkelder maken dan het is", stelt de presentator, die niet wil concluderen dat hij presenteren anders aanvliegt. "Daar moeten de kijkers over oordelen. Iedere presentator neemt zijn eigen dingen mee."