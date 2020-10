‘Ronaldo maakt groot gebaar richting Ramos na bijleggen ruzie’

Mogelijk is Sergio Ramos bezig aan zijn laatste seizoen bij Real Madrid. De gesprekken over de verlenging van zijn aflopende contract zijn gepauzeerd, zo meldt El Chiringuito TV. Het blijft daardoor de vraag of de verdediger een nieuwe verbintenis gaat ondertekenen in het Santiago Bernabéu. Volgens het tv-programma hoopt Juventus in ieder geval dat Ramos volgend jaar transfervrij over te nemen is. OK Diario meldt zelfs dat Cristiano Ronaldo intern pleit voor de komst van Ramos.

Juventus heeft al een eerste aanbieding neergelegd bij het kamp-Ramos, zo klinkt het. Bij la Vecchia Signora zou de 34-jarige mandekker een concurrent van onder meer Matthijs de Ligt worden. De grootmacht uit de Serie A is echter niet de enige club met belangstelling voor Ramos. Als hij inderdaad transfervrij is in de zomer van 2021, zal ook Paris Saint-Germain een poging wagen om de 174-voudig international van Spanje te strikken. Het is de vraag of beide clubs zijn huidige salaris willen evenaren; op dit moment verdient Ramos 11,7 miljoen euro per jaar.

In het voordeel van Juventus spreekt dat Ramos herenigd kan worden met Ronaldo. Volgens berichtgeving van OK Diario zou Ronaldo intern bij de clubleiding hebben aangedrongen op de komst van Ramos. De twee topvoetballers maakten vorige week woensdag duidelijk dat ze nog altijd goed bevriend zijn, ondanks dat hun relatie een deuk opliep na het vertrek van Ronaldo naar Juventus in 2018. Ze troffen elkaar woensdagavond tijdens en na de vriendschappelijke interland tussen Portugal en Spanje (0-0) en deelden een foto waarop ze samen met Pepe poseerden.

"We zijn er nog... en jullie zijn nog niet van ons af! Blij jullie te zien", schreef Ramos bij de foto. Het was volgens berichtgeving van Marca de eerste keer in twee jaar tijd dat Ronaldo en Ramos elkaar spraken. In 2018 was er sprake van onenigheid tussen de wereldsterren. Nadat Luka Modric de Ballon d'Or kreeg uitgereikt, erkende Ronaldo dat hij 'teleurgesteld' was, daar zijn statistieken 'er niet om logen'. Ramos gunde Modric de trofee juist en vond dat Ronaldo, die toen iets minder dan een half seizoen voor Juventus speelde, wel wat blijer mocht zijn voor zijn ploeggenoot.