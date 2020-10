Arjen Robben verschijnt op groepstraining van FC Groningen

Arjen Robben is terug op het trainingsveld van FC Groningen. De aanvaller sloot dinsdagochtend aan bij de groepstraining, zo meldt RTV Noord. Robben liep exact een maand geleden een liesblessure op tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, in eigen huis tegen PSV. Het is nog niet bekend wanneer Robben fit genoeg om weer aan te sluiten bij de wedstrijdselectie van Groningen. FC Groningen treedt zondagmiddag in eigen huis aan tegen FC Utrecht.

Robben viel tegen PSV (1-3 nederlaag) na 29 minuten geblesseerd uit. Er werd in eerste instantie gedacht aan een kwetsuur aan de hamstrings, maar het bleek uiteindelijk om een liesblessure te gaan. Enkele dagen na de wedstrijd maakte Robben bekend dat er geen sprake was van een spierscheuring en dat de kwetsuur daarmee minder ernstig was dan gevreesd. Hij maakte kort na het duel al duidelijk dat opnieuw stoppen met voetballen geen optie is.

"Je kan er cynisch of negatief over doen, maar ik bekijk het ook best positief", zei Robben vorige maand in een interview op het YouTube-kanaal van zijn werkgever. "Ik heb goede stappen gezet en vanaf het begin gezegd dat het een proces met hobbels op de weg is." De 36-jarige aanvaller zei geen spijt te hebben van zijn besluit om uit zijn pensioen te komen. "Want we hebben een plan gemaakt en alles heel goed en duidelijk opgebouwd. Ik sta er achter hoe we alles aangepakt hebben, ik ben wat dat betreft vrij relaxed."