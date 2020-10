Van der Sar genoemd als ‘topkandidaat’ na succes bij Ajax

Paul Scholes ziet in Edwin van der Sar de perfecte technisch directeur voor Manchester United. De oud-middenvelder van the Red Devils laat weten dat hij veel twijfels heeft bij het transferbeleid van zijn voormalig werkgever de afgelopen jaren. Scholes denkt dat het beter is als vice-voorzitter Ed Woodward, momenteel verantwoordelijk voor de transfers, hulp krijgt.

Scholes was in gesprek met Stadium Astro onder meer kritisch op het aantrekken van de transfervrije Edinson Cavani (33). De oud-middenvelder ziet meer problemen bij United op transfergebied en wijst naar Woodward. "Ik denk dat een director of football veel druk van de schouders van Woodward zal wegnemen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker", stelt Scholes, die Van der Sar, algemeen directeur van Ajax, als kandidaat naar voren schuift.

De oud-doelman van United werd in de afgelopen jaren veelvuldig gelinkt aan de mogelijke baan op Old Trafford, maar vooralsnog gaf de directeur aan dat hij op zijn plek zit bij Ajax. "Ik denk dat Ed een club goed kan runnen en geld voor de club kan binnenhalen", vervolgt Scholes over de inbreng van Woodward. "Ik weet echter niet zeker of hij voldoende kennis over voetbal heeft om de juiste spelers te halen. Het is gebleken dat de club de afgelopen jaren niet altijd de juiste spelers heeft gehaald."

"Ik denk dat een director of football naast Woodward goed zou zijn. Om hem een beetje uit de schijnwerpers te halen. Het lijkt er alleen op dat ze die weg niet willen inslaan. Of ze kunnen niet de juiste persoon vinden, dat weet ik gewoon niet", zegt de Engelsman, die zelf met Van der Sar op de proppen komt. Marc Overmars is bij Ajax hoofdverantwoordelijk voor de in- en uitgaande transfers, maar Scholes is van mening dat zijn voormalig ploeggenoot de klus ook wel kan klaren bij de Engelse grootmacht.

"Edwin van der Sar zou perfect zijn. Hij doet het ook een beetje bij Ajax. Het is ook altijd een rol geweest die hij heeft geambieerd. Wat ik, Rio Ferdinand en Darren Fletcher (allen oud-spelers United, red.) doen, is advies geven. Ze bellen ons op en dan vragen ze wat wij van een bepaalde speler vinden. Maar Van der Sar heeft gestudeerd voor die positie. Hij zou een topkandidaat zijn."