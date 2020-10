‘Vier lelijke eendjes’ van Barcelona staan op achterstand bij Koeman

Barcelona heeft afgelopen transferperiode van veel spelers afscheid genomen. Onder anderen Arthur, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Nélson Semedo zijn vertrokken uit het Camp Nou. Koeman en Barcelona wilden echter nog een paar spelers uitzwaaien, namelijk Samuel Umtiti, Riqui Puig, Carles Aleñá en Ousmane Dembélé. Sport schrijft dinsdag in een analyse dat Koeman momenteel met het viertal in zijn maag zit.

Koeman had de vier spelers gewaarschuwd dat ze afgelopen transferperiode van club moesten wisselen. De coach had weinig speelminuten voor het viertal in petto, waardoor een overstap voor alle partijen het beste zou zijn geweest. De vier spelers worden nu bestempeld als 'de vier lelijke eendjes' binnen de selectie die Koeman waarschijnlijk niet meer gaan overtuigen.

Barcelona wilde vooral afscheid nemen van Umtiti en Dembélé om zodoende voor financiële speelruimte te zorgen. Met het geld kon men bijvoorbeeld doelwitten zoals Eric García en Memphis Depay halen. Bovendien staan de verdediger en aanvaller volgens Sport ook door hun 'gedrag buiten het veld' op een achterstand bij zowel de aanhang van Barcelona als Koeman. Zo werd Dembélé in het verleden regelmatig beschuldigd van onprofessioneel gedrag. Momenteel zou de Fransman zich echter van zijn beste kant laten zien door te trainen op vrije dagen.

Aleñá en Puig staan er iets beter op bij Barcelona en Koeman. De jonge middenvelders hoeven echter niet te rekenen op veel speeltijd in de hoofdmacht, zo klinkt het. "Natuurlijk hebben deze vier spelers nog alle tijd om Koeman op andere gedachten te brengen, maar dit zal wel een erg lastig karwei worden. Koeman is iemand met heldere standpunten, iemand die niet makkelijk overtuigd wordt." De Catalaanse sportkrant concludeert dat de spelers en de leiding van Barcelona alvast vooruitkijken naar januari, wanneer de winterse transferwindow zich aandient.