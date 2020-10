‘Ik heb nog steeds de ambitie om zo snel mogelijk in Ajax 1 te spelen’

Anass Salah-Eddine raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd in een oefenwedstrijd van Jong Ajax tegen Almere City. De talentvolle linksback was pas net hersteld van een enkelblessure toen hij te horen kreeg dat hij pas in 2021 weer zou kunnen spelen. Vijf dagen per week werkt het talent op De Toekomst aan zijn herstel, in de hoop dat hij zo snel mogelijk zijn rentree kan maken.

De linkspoot hoopt in het begin van volgend jaar weer op het veld te staan met de bal aan zijn voet. “Ik heb nog steeds de ambitie om zo snel mogelijk in Ajax 1 te spelen. Daar verandert deze blessure niets aan. Het gaat nu alleen met een kleine omweg”, vertelt hij op de clubwebsite van Ajax. Salah-Eddine denkt dat hij ‘mentaal en fysiek’ sterker uit deze periode komt. “Want laten we eerlijk zijn: zo’n blessure is niet niks. Ik ga er alles aan doen om mijn dromen uit te laten komen. Ik kan niet wachten om de oude Anass weer op het veld te laten zien.”

In zijn vrije tijd bestudeert Salah-Eddine beelden van Marcelo en Jordi Alba, twee van zijn voorbeelden op de linksbackpositie. “Ik houd ervan om naar aanvallende linksbacks te kijken. Techniek, diepgang, alles klopt bij ze. Maar er komt ook nooit een tegengoal vanaf hun kant. Zo speel ik denk ook een beetje”, aldus de verdediger, die vorig seizoen zijn debuut maakte in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. Ook van Nicolás Tagliafico kan hij veel leren. “Ik kan echt genieten van de power die hij in zijn spel stopt. Ik denk dat ik hem nog nooit een duel niet voor honderd procent heb zien aangaan. Dat is dat Zuid-Amerikaanse, soms net over de grens, maar vol strijdlust.”

Salah-Eddine wil niet te ver vooruitkijken. De voormalig jeugdspeler van AZ beseft dat zijn debuut in de hoofdmacht nog ver weg is, maar daar is hij op dit moment ook nog niet mee bezig. “Door blessures zoals deze leer je alleen maar naar het heden te kijken. Stap voor stap. Laat ik eerst maar eens helemaal wedstrijdfit worden en vanuit daar kijk ik verder. Maar natuurlijk is het mijn ambitie om in Ajax 1 te spelen, daar doe je het voor”, zegt de verdediger, die AZ in 2018 verliet voor Ajax. “Ik heb veel aan AZ te danken en heb er enorm veel geleerd. Maar ik ben vertrokken naar Ajax om in de ArenA te gaan spelen. Ik doe er alles aan om er volgend jaar te staan. Dat mag je zeker zo opschrijven."