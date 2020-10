Paul Scholes fileert aankoop van Manchester United: ‘Ik vind het heel raar’

Manchester United versterkte zich vorige week met Edinson Cavani. De 33-jarige Uruguayaanse spits kan transfervrij worden binnengehaald door the Red Devils, aangezien zijn contract bij Paris Saint-Germain was afgelopen. Paul Scholes is desondanks niet overtuigd en plaatst zijn vraagtekens bij het aantrekken van Cavani, die op Old Trafford een tweejarig contract ondertekende.

“We moeten afwachten en zien hoe het uitpakt. Hij is overduidelijk een topspits geweest, daar is geen twijfel over. Maar hij is 33 en het leek erop dat hij met pensioen zou gaan. Hij heeft afgelopen seizoen bij PSG niet al teveel gespeeld”, stelt Scholes in gesprek met Stadium Astro. Cavani kwam in het vorige seizoen tot totaal 22 wedstrijden voor PSG, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 3 assists. Met een afgelopen contract liet hij Parijs na zeven jaar achter zich.

“Vijf of zes jaar geleden was hij een geweldige aanwinst geweest, dan had hij ons waarschijnlijk naar een hoger niveau getild. Maar ik denk niet dat hij dat nu kan doen. Daar staat Manchester United nu eenmaal op dit moment. Gezien de aanvallers die we nu hebben, zou Cavani eigenlijk een versterking op huurbasis moeten zijn”, vervolgt de oud-middenvelder. “Als je het lastig hebt zonder spits, zou je hem twee of drie maanden op huurbasis moeten hebben. Puur om door een lastige periode heen te komen.”

Scholes maakt de vergelijking met Henrik Larsson, die in 2007 enkele maanden werd gehuurd van het Zweedse Helsingborg. “Hij was een briljante spits. Op 33- of 34-jarige leeftijd hielp hij ons uit de problemen, dat was precies wat we nodig hadden. Ik zie Cavani een beetje op dezelfde manier, niet als iemand die op zijn 33e nog een tweejarig contract tekent. Ik vind het heel raar. Maar hij waarschijnlijk niet, hij zal het geweldig vinden. Dat weet ik zeker.”