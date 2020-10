‘Terence Kongolo staat alsnog voor transfer naar Premier League’

Terence Kongolo gaat de Championship waarschijnlijk inruilen voor de Premier League. Volgens Football Insider is Fulham namelijk in verregaande onderhandelingen met Huddersfield Town over een transfer van de 26-jarige verdediger. De club uit Londen werkt naar verluidt al minstens een maand aan een deal om de centrumverdediger aan te trekken.

Clubs uit de Premier League en Championship mogen tot aanstaande vrijdag 16 oktober 18.00 uur (Nederlandse tijd) onderling spelers verhandelen. Kongolo mag vertrekken bij Huddersfield Town. De club moet snijden in de salarissen na de degradatie uit de Premier League vorig jaar. Football Insider meldt dinsdag dat er een doorbraak in de onderhandelingen is en dat Kongolo naar verwachting voor vrijdag de overstap maakt.

Fulham heeft de komst van een extra verdediger bovenaan het wensenlijstje staan. De ploeg van manager Scott Parker heeft de eerste vier Premier League-wedstrijden verloren en kreeg reeds elf doelpunten tegen. De club wil zich handhaven op het hoogste niveau en daarom is het aantrekken van een verdediger hard nodig. Kongolo is geen onbekende bij Fulham. In de tweede helft van vorig seizoen werd hij door Huddersfield al verhuurd aan the Cottagers. Door een voetblessure speelde hij slechts twee keer voor Fulham.

Kongolo maakte in 2018 voor twintig miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Huddersfield Town. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor de huidige nummer negentien van de Championship. Volgens manager Carlos Corberan heeft dat niet alleen te maken met de fysieke gesteldheid van Kongolo. De transferperikelen rondom zijn persoon zijn volgens de trainer ook een reden dat hij nog niet heeft gespeeld. Bij Fulham wordt Kongolo ploeggenoot van Kenny Tete.