‘Geweigerd verzoek van Lampard leidt vertrek van teleurgestelde Kanté in’

De verstandhouding tussen Frank Lampard en N’Golo Kanté is ernstig verstoord geraakt, zo weet Le Parisien te melden. Het zou volgens de Franse krant mogelijk de opmaat kunnen vormen tot een vertrek van de Franse middenvelder bij Chelsea. Kanté ‘droomt’ naar verluidt van een overstap naar Real Madrid, terwijl ook Internazionale nog altijd concreet in de markt zou zijn.

Kanté wilde voor de huidige interlandperiode een bruiloft van een vriend bijwonen en vroeg aan Lampard of hij hiervoor een training mocht overslaan. De manager van Chelsea weigerde dit verzoek, tot grote onvrede van de 29-jarige middenvelder. Le Parisien schrijft dat Kanté moeite had om het besluit van Lampard te accepteren en voorspelt dat deze spanningen een opmaat kunnen vormen naar een zomers vertrek bij Chelsea. De 42-voudig Frans international zou dromen van een overstap naar Real Madrid.

In een eerder stadium werd Kanté al eens gelinkt aan een overstap naar Real Madrid, maar de Koninklijke zou voorlopig nog geen concrete belangstelling hebben. Internazionale heeft wél belangstelling en waagde in de afgelopen transferwindow een poging om de middenvelder los te weken bij Chelsea. De avances van trainer Antonio Conte, met wie hij eerder samenwerkte op Stamford Bridge, kwamen echter te laat in de transferperiode, waardoor Kanté besloot om nog minimaal een jaar bij Chelsea te blijven.

L’Équipe schreef in april al dat Chelsea alleen bereid was om afscheid te nemen van Kanté als er een bedrag van zeventig miljoen euro op tafel kwam. Zijn contract in Londen loopt voorlopig nog door tot medio 2023, waardoor the Blues ook volgende zomer nog een forse transfersom kunnen verlangen. Chelsea nam Kanté in de zomer van 2016 voor bijna 36 miljoen euro over van Leicester City en voorlopig kwam hij tot 175 optredens voor de Engelse topclub, met wie hij de Premier League, de Europa League en de FA Cup won.