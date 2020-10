Dest legt schuld niet bij Koeman: ‘Dat was helemaal niet ongemakkelijk’

Sergiño Dest maakte de afgelopen transferperiode de overstap van Ajax naar Barcelona. De aankoop van minimaal 21,23 miljoen euro en maximaal 26,23 miljoen euro maakte een paar dagen na zijn komst al zijn debuut als invaller tegen Sevilla (1-1). Terugkijkend op zijn eerste dagen bij zijn nieuwe club vertelt de ex-Ajacied dat er veel emotie bij kwam kijken en dat hij ernaar uitkijkt om zichzelf te ontwikkelen onder de vleugels van trainer Ronald Koeman en zijn nieuwe ploeggenoten.

Erik ten Hag had Dest graag bij Ajax gehouden, maar desondanks werkte de clubleiding mee aan een transfer naar Barcelona. Een droom is uitgekomen voor de negentienjarige vleugelverdediger. “De eerste dagen drong het nog niet echt tot me door. Maar als ik er nu op terugkijk heb ik zoiets van: Wow, ik speel voor Barcelona! Het is heel snel gegaan”, vertelt Dest in de Amerikaanse media. “Nu ik alle foto’s en video’s terugzie dan komt het besef en dat voelt geweldig. Het was en is heel emotioneel. Ik voel een bepaalde druk op een goede manier, niet op een slechte manier.”

Dest debuteerde tegen Sevilla en werd de eerste Amerikaan in de hoofdmacht van Barcelona. Een kwartier voor tijd kwam hij binnen de ljinen in het Camp Nou als vervanger van de geblesseerde Jordi Alba. “Daar ben ik erg trots op en ik wil er iets moois van maken hier. Ik wil niet alleen de eerste zijn, ik wil hier ook de eerste Amerikaan zijn die ook daadwerkelijk iets groots presteert bij deze club. Ik wil grote dingen bereiken met Barcelona en daar ga ik hard voor werken”, vertelt Dest.

Zoals we Sergiño Dest kennen: vol zelfvertrouwen! The American Dream in Barcelona! ???????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 1 oktober 2020

Bij Barcelona komt Dest te spelen onder Koeman, de trainer die hem als bondscoach bij Oranje wilde hebben. Het talent verkoos een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten boven het Nederlands elftal. “Dat was helemaal niet ongemakkelijk”, legt Dest uit. “Destijds moest ik kiezen tussen Nederland en Amerika. Ik vertelde hem eerlijk dat ik niet voor Nederland wilde uitkomen en dat ik liever voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten wilde blijven spelen. Dat is niet zijn schuld, onze relatie is goed gebleven. Na een tijdje heeft hij mijn zaakwaarnemer gebeld met de vraag of ik hier wilde komen spelen. Ik wilde zonder twijfel spelen voor deze prachtige club. Toen hebben we elkaar weer gezien en dat voelde heel natuurlijk.”

Dest speelde pas 38 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax voordat hij de stap naar Barcelona maakte. De verdediger beseft dat het een risico is om zo snel zo’n grote stap te maken, maar hij verwacht zich in Catalonië goed te kunnen ontwikkelen. “Ik weet dat veel mensen zeggen dat ik beter nog een jaar had kunnen wachten om mezelf verder te ontwikkelen, maar ik hou van uitdagingen”, aldus Dest. “Ik denk dat ik mezelf ontwikkel door deze stap, want hier ervaar ik waar ik het hardst aan zal moeten werken. Het is een grote uitdaging en door te spelen met de beste spelers ter wereld word ik gemotiveerd om mezelf te blijven verbeteren.”

“Hier heb ik altijd al van gedroomd”, vervolgt Dest, die een transfer naar Bayern München weigerde. “Nu ik de kans heb gekregen om voor een grote club als Barcelona te spelen moet ik die ook met beide handen grjipen. Het is een ontzettend goed team, dus ik denk dat ik veel van mijn ploeggenoten kan leren. Hier speel ik met Messi, de beste speler ter wereld. Als je in Spanje woont dan is het makkelijker om Spaans te leren. Met voetballen is het hetzelfde: als ik met de beste spelers speel, dan is het makkelijker om mezelf te ontwikkelen.” Na de interlandperiode gaat Barcelona op bezoek bij Getafe, waarna de groepsfase van de Champions League van start gaat. Barça begint thuis tegen het Hongaarse Ferencváros, waarna op 24 oktober om 16.00 uur de kraker tegen Real Madrid op het programma staat.