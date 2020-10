Bernardeschi dwarsboomde voor Juventus toptransfer van 50 miljoen euro

Het had weinig gescheeld, of Houssem Aouar had Olympique Lyon in de afgelopen transferwindow verruild voor Juventus. France Football schrijft dat er al sprake was van een akkoord over de 22-jarige aanvallende middenvelder. Onderdeel van die overeenkomst was een huurperiode van Federico Bernardeschi bij les Gones, maar de 26-jarige vleugelaanvaller bedankte voor een overstap naar Frankrijk.

Naast de komst van Bernardeschi kon Olympique Lyon ook vijftig miljoen euro tegemoet zien vanuit Turijn. Het akkoord tussen Juventus en de Franse club kon echter de prullenbak in toen de aanvaller zijn neus ophaalde voor een tijdelijke transfer naar les Gones. Juventus telde in de zomer van 2017 veertig miljoen euro neer om Bernardeschi los te weken bij Fiorentina en zijn contract loopt voorlopig nog door tot medio 2022. De 24-voudig Italiaans international speelde dit seizoen nog geen minuut door een spierblessure, waarvan hij inmiddels weer hersteld is.

Door de weigering van Bernardeschi bleef Aouar uiteindelijk in Lyon. De aanvallende middenvelder werd vrijwel de hele zomer in verband gebracht met een transfer, daar onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain en Arsenal genoemd werden als gegadigden. The Gunners boden 38 miljoen euro, terwijl Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas weigerde om met minder dan 50 miljoen euro én 10 miljoen euro aan variabele bonussen genoegen te nemen. Naast Aouar hield Olympique Lyon ook de gewilde Memphis Depay en Moussa Dembélé binnenboord.

“Ik ben blij dat ik gebleven ben, dit is mijn stad en mijn club. Met trots speel ik voor deze club, ik ben enorm gemotiveerd om er een geweldig seizoen van te maken. We hebben de keuze gemaakt, ik ben blij om hier te blijven. Aulas en Juninho (technisch directeur van Olympique Lyon, red.) hebben me overtuigd om hier te blijven”, sprak Aouar afgelopen week tegenover Téléfoot. De enkelvoudig Frans international heeft bij Olympique Lyon nog een contract tot medio 2023.