‘Barcelona lanceert in januari ambitieuze drietrapsraket op transfermarkt’

De namen van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay werden in de afgelopen transferwindow hevig in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. De Catalanen slaagden er echter niet in om de Oranje-internationals naar het Camp Nou te halen. Mundo Deportivo schrijft dinsdagochtend dat Barcelona in januari een nieuwe poging gaat ondernemen om Wijnaldum, Depay én Éric García binnen te halen.

Barcelona wordt voorlopig gesterkt door het idee dat het drietal bij hun clubs in het bezit is van een aflopend contract. Depay heeft in een eerder stadium al te kennen gegeven dat hij voorlopig niet van plan is om zijn verbintenis bij Olympique Lyon te verlengen. “Het is al snel weer januari. Het is afwachten hoe dingen lopen. Niet dat ik zeker wegga, maar de kans dat er straks clubs gaan komen, is gewoon groot”, zei Depay afgelopen weekeinde in gesprek met de NOS. LaLiga weigerde als toezichthouder namens de nationale overheid toestemming voor een transfer van Depay naar Barcelona te geven, omdat de club de financiën niet op orde had.

García zit min of meer in hetzelfde schuitje als Depay, daar zijn contract bij Manchester City ook afloopt en hij niet van plan is die verbintenis te verlengen. Barcelona kwam in de afgelopen transferwindow echter niet tot een overeenkomst met the Citizens, die hem liever binnenboord hielden tot zijn contract verloopt. De Catalanen zouden een bedrag van 20 miljoen euro hebben geboden, terwijl Manchester City minimaal 27 miljoen euro wenste te ontvangen. Ook de Manchester Evening News schrijft dat Barcelona in 2021 terugkeert voor García.

Wijnaldum is voorlopig ook nog in het bezit van een aflopend contract bij Liverpool, maar manager Jürgen Klopp is vastberaden om hem te behouden. Het is dus zeker niet uitgesloten dat de middenvelder een nieuwe verbintenis gaat ondertekenen op Anfield. Wijnaldum behoort ook niet tot de vijf ‘dringende projecten’ van Barcelona waar Sport dinsdagochtend melding van maakt. De krant rekent tot deze ‘dringende projecten’ wel het binnenhalen van Depay en García, maar noemt Wijnaldum niet.

Volgens Sport is Barcelona bovendien vastberaden om de contracten van Lionel Messi (loopt tot 2021), Ansu Fati (loopt tot 2022) en Marc-André Ter Stegen (loopt tot 2022) te verlengen. Er lijkt in ieder geval al één dringend project te zijn voltooid, want er werd de afgelopen dagen al gemeld dat Barcelona met Ter Stegen een akkoord heeft bereikt over een nieuw contract. In de eerste twee jaar krijgt de Duitse doelman een kleine salarisverhoging, waarna hij in de laatste twee jaar van zijn contract behoorlijk meer gaat verdienen.