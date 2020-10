Noa Lang maakte rap met Justin Kluivert om afscheid van Ajax te nemen

Noa Lang liet Ajax in de slotdagen van de transferwindow achter zich voor een dienstverband bij Club Brugge. De 21-jarige aanvaller nam met een rap op Instagram afscheid van de Amsterdammers. “Er komt in voor dat ik niet altijd geliefd ben geweest in Nederland. Ik merk dat het aan het veranderen is, maar dat is een tijd zo geweest”, geeft Lang te kennen in een interview met de NOS.

Debuut bij Ajax, best nerveus maar ja, ik flikte het. Stond in de basis, weet je wat raar is, ik scoorde 3-1, liet meteen zien wie de baas is. Van de meest gehate jongens van het hele land, wat ik ook doe de dag erop staat het weer in de krant, zo rapt Lang in de video op Instagram. Hij heeft het lied samen gemaakt met zijn goede vriend Justin Kluivert, met wie hij samenspeelde in de jeugdopleiding van Ajax. “Het gaat over onze levens”, stelt Lang. “Wat voor mij het belangrijkste is: ik ben mezelf, ik ben geen meeloper en bewandel mijn eigen pad. Dat is hoe ik ben en hoe ik altijd blijf.”

“Ik zou liegen als ik zeg dat ik er geen moeite mee heb. In mijn hoofd sta ik volgende week gewoon weer op De Toekomst om te trainen met Ajax, maar dat is niet meer”, benadrukt de international van Jong Oranje. Lang speelde de afgelopen zeven jaar voor Ajax, nadat hij werd overgenomen van Feyenoord. “Ik zeg je heel eerlijk: het is niet leuk. Ik sluit nu een groot hoofdstuk in mijn leven. Als kleine jongen droomde ik van Ajax. Ik ben trots dat ik het eerste heb gehaald, maar er zat veel meer in.”

Lang kwam tot veertien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, maar moest nu bijvoorbeeld Dusan Tadic voor zich dulden. “Ik kan dan wachten totdat hij niet speelt, maar ik heb de eer aan mezelf gehouden en verder gekeken”, zegt Lang. Doordat hij pas laat bij Club Brugge tekende en nu met Jong Oranje op pad is, heeft hij nog geen afscheid kunnen nemen bij Ajax. “Dat wilde ik, maar ik moest weg. En daar wil ik het graag bij laten.”

Voor de overstap naar België deed Lang de nodige research naar zijn nieuwe werkgever. “Ik ben een voetbalvolger, dus ik weet wel hoe groot Club Brugge is. Maar ik heb wel even opgezocht hoe groot het stadion is, hoeveel landstitels de club heeft, dat soort dingen”, geeft hij te kennen. Lang kwam er tevens achter dat Club Brugge ‘boeren’ wordt genoemd. “In Nederland is dat natuurlijk PSV. Dus nu ben ik ook een keer een boer, haha. Maar allee, het zijt zo.”