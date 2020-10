Kenneth Perez speculeert over vijftiende duel van Daley Blind op andere plek

Door de schorsing van Marten de Roon treedt Oranje woensdag tegen Italië aan met een ander middenveld dan zondagavond tegen Bosnië-Herzegovina (0-0). In het duel van zondag stond De Roon opgesteld als controlerende middenvelder naast Frenkie de Jong. De vraag is hoe bondscoach Frank de Boer de absentie van de twintigvoudig international gaat oplossen. Kenneth Perez verwacht dat Daley Blind als controleur wordt ingezet.

Blind stond in Bosnië-Herzegovina opgesteld als linksback. De laatste keer dat hij als defensieve middenvelder werd ingezet tegen Oranje was op 18 oktober 2018, in het oefenduel met België (1-1). Van zijn zeventig interlands speelde Blind er maar veertien als controleur. Onder Ronald Koeman gebeurde dat maar één keer, tegen België, en De Boer wordt bij Oranje geacht om de lijn van de vorige bondscoach voort te zetten. Perez raadt de nieuwe keuzeheer echter aan om zijn eigen plan te trekken.

Het is volgens de analist 'heel moeilijk' om van een bondscoach te vragen dat hij de ingeslagen weg van een voorganger voortzet. "Want ieder persoon is heel anders en lost bepaalde situaties heel anders op. Je kunt dat nooit doen", merkt Perez maandagavond op in de uitzending van Voetbalpraat op FOX Sports. "Hij moet gewoon de Frank de Boer-manier volgen. Voor zover hij het nog niet heeft gedaan, moet hij gewoon de dingen doen die hij wil doen, zonder zich af te vragen wat Koeman gedaan zou hebben."

"Ik kan me voorstellen dat hij Daley Blind op het middenveld gaat zetten", reageert Perez op de vraag wat De Boer zou doen bij het volgen van zijn eigen lijn. "Hij zit natuurlijk ook wel een beetje in de ideeën van Ajax. Hij wil een voetballende nummer zes. Dat is Daley Blind wel. Hij is een van onze slimste voetballers. Snelheid heeft hij niet, maar hij kan situaties eerder lezen dan anderen. Ik denk dat er wel op die manier gedacht wordt. Je kunt Georginio Wijnaldum daar wel neerzetten, maar de stap van nummer tien naar die positie is misschien te groot."

Perez merkt dat De Boer na één wedstrijd en enkele trainingen al met argusogen wordt gevolgd door de buitenwereld. Zijn aanstelling stuitte op fel verzet, vanwege zijn teleurstellende dienstverbanden in het buitenland. "Het is zo dat De Boer bijna elke keer voor een soort van tribunaal staat. Er is weinig draagvlak, dus hij moet zich bijna elke keer excuseren dat hij bondscoach is", geeft de Deen aan. "Hij heeft een bepaalde druk nu: 'ja, maar ik kan het echt wel.' En iedereen staat maar te kijken: 'Frank de Boer, laat het nou zien.' Nu gaat het er weer over hoe saai het is met hem als trainer. Het lijkt mij best moeilijk voor hem."