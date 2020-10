Johan Derksen neemt grap terug: ‘Heel domme, onbeschaafde opmerking’

Johan Derksen neemt een uitspraak terug die hij maandag deed in de uitzending van Veronica Inside. De analist maakte een grap over de stofwisselingsziekte van de kersverse PSV-middenvelder Mario Götze, zonder bekend te zijn met de mogelijke ernst van stofwisselingsziekten. Nadat hij daar door een kijker op werd geattendeerd, neemt Derksen afstand van zijn grap: hij spreekt vrijdagavond van een ‘heel domme, onbeschaafde opmerking’.

Derksen maakte zijn grap toen de vrouw van Götze, Ann-Kathrin Brömmel, maandag ter sprake kwam. Hans Kraay junior had Götze bij diens presentatie gevraagd of zijn echtgenote aanwezig zou zijn bij de wedstrijden van PSV. “Door dat vrouwonvriendelijke geneuzel Hans voelde ik me geroepen om ook weer een grap te maken”, blikt Derksen terug. “Toen die prachtige vrouw in beeld kwam, zei ik: ‘Nou, daar heb ik ook wel een stofwisselingsziekte voor over.’ Niet wetende dat het een vrij ernstige ziekte is.”

Stofwisselingsziekten zijn erfelijke ziekten die ontstaan door stoornissen in de stofwisseling. Klachten kunnen kort na de geboorte al beginnen, maar dat gebeurt soms ook later in de jeugd of pas op volwassen leeftijd. Bekende klachten zijn een ontwikkelingsachterstand, groeiachterstand, vermoeidheid, coma en epilepsie. Er zijn stofwisselingsziekten waarmee iemand normaal volwassen kan worden, bijvoorbeeld door je aan een dieet te houden. Een groot aantal stofwisselingsziekten heeft echter een progressief verloop: de klachten worden naarmate het leven vordert steeds ernstiger en kunnen leiden tot vroegtijdig overlijden van de patiënt.

Hans Kraay junior pakt zijn moment bij de presentatie van Mario Götze en biedt in zijn beste Engels zijn hulp aan de vrouw van de PSV-versterking aan... ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 8 oktober 2020

Een kijker, Danny, schreef Derksen een brief over de stofwisselingsziekte van zijn zoon Axel. Die heeft levenslang palliatieve zorg nodig; zijn ziekte is levensbedreigend en Axel is nu al ouder geworden dan de artsen dachten bij zijn geboorte, al wordt in de uitzending niet verteld hoe oud hij is. “Hij schreef iets waar ik het helemaal mee eens ben: als ik had gezegd ‘daar heb ik ook wel kanker voor over’, dan was er een rel ontstaan. Maar door mijn onwetendheid over de ernst van een stofwisselingsziekte heb ik gewoon iets heel doms gezegd”, erkent Derksen. “Zaterdag is toevallig de Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten. Heel veel mensen weten niet wat het inhoudt, dat had ik ook. Het was een bijzonder ongepaste opmerking.”

Kraay junior wordt in de uitzending gevraagd naar zijn opmerkingen over de vrouw van Götze. Zijn werkgever FOX Sports had volgens de analist geen problemen met zijn vraag. “Nee hoor. Ze hebben mij vierenhalve minuut heel serieus met hem zien praten over zijn positie op het veld, zijn andere opties... Uiteindelijk was het gewoon met een glimlach. Niets mis mee. Ik zou het zo weer doen.” Kraay junior vroeg in naam van Jan Joost van Gangelen of Brömmel aanwezig zal zijn bij de thuisduels van PSV. “Anders wil hij haar ook wel iedere veertien dagen oppikken, geen probleem.”