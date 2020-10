Transfervrije Janmaat flirt openlijk met terugkeer naar Eredivisie

Daryl Janmaat staat open voor een terugkeer naar de Eredivisie. De 31-jarige vleugelverdediger is transfervrij op te pikken nu hij zijn tot medio 2022 doorlopende contract bij Watford heeft laten ontbinden. Janmaat is herstellende van een blessure en heeft geen haast om bij een club te tekenen. Hij zal dan ook niet direct ingaan op het eerste aanbod dat hij zal ontvangen. “Ik heb geen haast, in de zin dat ik zomaar ergens zal tekenen omdat ik iets wil hebben. Ik kan de tijd nemen, ik ben benieuwd welke clubs er interesse tonen”, aldus Janmaat.

Na vier seizoenen vertrekt Janmaat bij Watford, de club die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. Volgens Janmaat is zijn vertrek de beste oplossing voor alle partijen. “Het was tijd voor een nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik wil nog heel graag een paar seizoenen voetballen”, reageert de van een knieblessure herstellende verdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De krant doet de suggestie dat een terugkeer naar Nederland voor de hand ligt. "Dat zou kunnen, maar dan wel als in mijn ogen de juiste club aanklopt. De clubs die tot die categorie behoren, weten dat zelf wel. Maar ik sluit niets uit”, aldus Janmaat. "Ik wil nog een paar seizoenen knallen, alle opties zijn open. Ik weet ook wel dat als je uit Engeland vertrekt, dat het financieel een ander plaatje kan worden. Maar ik wil nog zo graag lekker voetballen. Ik heb het de laatste maanden heel erg gemist."

Tegenover Voetbal International benadrukt Janmaat dat hij geen overhaaste beslissing wil nemen met oog op zijn sportieve toekomst. “Ik hoef niet morgen al een nieuwe club, ik ga alles even eerst op een rij zetten. Er is een aantal clubs in Nederland waarvoor ik graag zou spelen. Komt er een van die clubs, ga ik altijd praten. Komt er niks, sluit ik niet uit dat ik mijn carrière vervolg in het buitenland. Maar spelen in de Eredivisie is wel echt iets dat ik nu zie zitten.”