Verbijstering bij Veronica Inside om bizar moment tussen Blind en Promes

René van der Gijp heeft zich zondagavond tijdens de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Bosnië-Herzegovina (0-0) verbaasd over een moment in de slotfase van de eerste helft. Acht minuten voor de pauze ontfermde Quincy Promes zich over een corner aan de rechterflank, ondanks dat Daley Blind vanuit de linksbackpositie naar de cornervlag was gekomen. Beelden van het moment zorgden voor hilariteit aan tafel bij Veronica Inside.

Blind en Promes stonden samen bij de cornervlag en waren allebei in positie om de hoekschop te nemen. De verdediger had een indraaiende voorzet met het linkerbeen kunnen geven, maar maakte op het laatste moment plaats voor Promes. Diens uitdraaiende voorzet miste de juiste richting; de bal kwam terecht bij Georginio Wijnaldum, die het leer verloor na een mindere aanname. Bosnië-Herzegovina schakelde via Rade Krunic snel over de flank van Blind, maar de middenvelder werd door de toegesnelde Virgil van Dijk teruggedreven en van de bal werd gezet.

"Er viel mij iets op waarvan ik dacht: hoe is het in godsnaam mogelijk?", opent Van der Gijp maandagavond in het praatprogramma, begeleid door beelden van het moment in de 37ste minuut. "Ik zag dat Blind honderd meter liep om de corner te gaan nemen. Maar dan neemt hij hem niet. Vervolgens moest Blind zich de pleuris lopen om weer terug te komen. Wat dóé je daar?", vraagt de analist zich af. Tafelgenoot Johan Derksen denkt dat het moment is ingestudeerd, maar dat denkt Van der Gijp niet.

"Je maakt mij toch niet wijs dat je een linksback daar de corner laat nemen? Ik denk dat Promes degene is die daar de corners neemt", geeft hij aan. "Dit kan toch niet?" De enige linksback van wie Van der Gijp zich kan herinneren dat hij corners nam aan het andere uiteinde van het veld, was Angeliño bij PSV. Het is in zulke gevallen echter essentieel om af te spreken dat een speler zijn positie als linksback even bezet, wat gebeurde bij Oranje. "Het lijkt alsof Blind dacht: even een cornertje nemen, ik sta er nu toch", lacht Van der Gijp.

"Dit is bezopen. Dit is niet afgesproken, dit is niet overlegd. Dan kun je je beter aan je afspraken houden", concludeert de oud-voetballer. Derksen vindt dat de technische staf van Oranje tekortschoot. "Er staat een rijtje van vier coaches. Die hadden ook tegen Blind kunnen zeggen dat hij terug moest gaan." Het was zeker niet de enige keer in de wedstrijd waarin Bosnië-Herzegovina ruimte kreeg op de rechterflank. Blind was meermaals te laat met ingrijpen. Dat leidde bijvoorbeeld tot een kans van Amer Gojak, vroeg in de wedstrijd. Na een kwartier liet hij Darko Todorovic een gevaarlijke voorzet geven vanaf de flank.