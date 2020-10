Ajax-aanvaller Antony maakt prachtig gebaar in sloppenwijk São Paulo

Ajax-aanvaller Antony heeft zich maandag van zijn beste kant laten zien. De Braziliaanse buitenspeler heeft in zijn geboorteland vijftig paar voetbalschoenen laten uitdelen door zijn broer Emerson Santos, zo meldt De Telegraaf. De Ajacied deed het gebaar op Kinderdag, een belangrijke feestdag in Brazilië.

Antony is zelf in Nederland en stuurde daarom maandag zijn broer op pad in Heliópolis, de grootste sloppenwijk van São Paulo. Emerson Santos deelde aan de aanwezige jeugd vijftig paar voetbalschoenen uit. Het initiatief komt van Antony zelf en werd gerealiseerd uit een samenwerking met 4ComM Career Management, het bureau dat de belangen van de speler behartigt, en Puma, de kledingsponsor van de Braziliaanse rechtsbuiten.

Bij het uitdelen van de voetbalschoenen liet Antony zijn broef ook een boodschap overbrengen aan de kansarme kinderen, die deelnemen aan een trainingskamp van Vila Carioc. “Geef jullie dromen nooit op, want er kan van alles gebeuren. Ik leef in Nederland inmiddels mijn eigen droom. Heb vertrouwen, want the sky is the limit", zo wordt hij geciteerd door de krant.