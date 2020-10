Bas Dost geeft opheldering over afzeggen transfer naar Tottenham

Bas Dost werd de afgelopen transferperiode in verband gebracht met een transfer naar Tottenham Hotspur, maar zover kwam het niet voor de spits van Eintracht Frankfurt. De afgezwaaide Oranje-international stond bij manager José Mourinho op het lijstje als back-up voor eerste keus Harry Kane. In gesprek met BILD verklaart Dost waarom hij geen trek had in een overstap naar Engeland.

Tegen het einde van de transferwindow zocht Tottenham naar een extra spits. Behalve Dost werd ook Arek Milik gelinkt aan the Spurs. Uiteindelijk was het Benfica-spits Carlos Vinícius die voor een huursom van drie miljoen euro de overstap naar Londen maakte. De Braziliaan stond niet bovenaan het lijstje van Mourinho, want de Portugese trainer klopte eerst aan bij de belangenbehartigers van Dost.

“Ik hoorde van mijn zaakwaarnemer dat Tottenham interesse had”, bevestigt Dost. “Maar voor mij is het nooit serieus geweest omdat ik hier een basisplaats heb. Het enige wat ik wil is spelen.” De woorden van Dost doen vermoeden dat de Premier League-club geen kans had op zijn komst. “Als je kijkt naar mijn carrière dan heb ik geen enkele club al na een seizoen verlaten. Ik ben nog lang niet klaar bij Eintracht.”

Dost maakte vorig jaar de overstap van Sporting Portugal naar de Bundesliga-club. In dertig duels was de ex-spits van onder meer FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen goed voor tien doelpunten in alle competities. Dit seizoen staat de teller op drie doelpunten en drie assists in zijn eerste vier wedstrijden.