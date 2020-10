France Football selecteert nog eens vier Nederlanders voor sterrenteam

De Ballon d’Or voor de beste voetballer van het jaar wordt in 2020 niet uitgereikt, maar in plaats daarvan gaat France Football op zoek naar het beste elftal ooit. Het Franse magazine heeft voor iedere positie tien spelers genomineerd en heeft maandag weer nieuwe namen bekendgemaakt. Voor de positie van controlerende middenvelders zijn er in totaal twintig kanshebbers, waaronder drie Nederlanders: Johan Neeskens, Frank Rijkaard en Clarence Seedorf. Ruud Gullit maakt kans op een plek in het team als aanvallende middenvelder.

Het Dream Team wordt geformeerd in een 3-4-3-opstelling. Volgens het tijdschrift gaat het in deze verkiezing niet om het aantal prijzen dat een speler heeft gewonnen, maar om zijn talent, klasse en invloed op het voetbal. In december wordt het 'ultieme' elftal gepresenteerd. Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman en Ruud Krol behoren tot de kanshebbers voor een plek in het legendarische sterrenteam.

??Let's start for today with 20 nominees as the best defensive midfields of all time !https://t.co/WBc1UIC3JW#BOdreamteam pic.twitter.com/EqRN7UnzLl — France Football (@francefootball) October 12, 2020

In het team is plaats voor twee controlerende middenvelders. Neeskens, Rijkaard en Seedorf maken kans, maar hebben te maken met stevige concurrentie. Onder anderen Sergio Busquets, Steven Gerrard, Josep Guardiola, Lothar Mattäus, Andrea Pirlo, Xabi Alonso en Xavi behoren ook tot de kanshebbers.

De twintig kanshebbers voor twee posities op het aanvallende middenveld.

Het Franse tijdschrift heeft twintig aanvallende middenvelders geselecteerd, onder wie Gullit. De voormalig Oranje-international krijgt concurrentie van spelers als Bobby Charlton, Alfredo Di Stefano, Gheorghe Hagi, Andrés Iniesta, Diego Maradona, Pelé, Michel Platini, Ferenc Puskás, Francesco Totti en Zinédine Zidane. Op 19 oktober worden de genomineerde aanvallers bekendgemaakt. Het zal gaan om tien rechtsbuitens, tien spitsen en tien linksbuitens.

France Football besloot in juli om de verkiezing van de voetballer van het jaar voor het eerst niet door te laten gaan, omdat het vanwege de coronacrisis zo'n raar voetbaljaar was. Enkele nationale competities, zoals ook die in Nederland, konden niet worden uitgespeeld. Sinds 1956 wordt ieder jaar de Ballon d’Or uitgereikt aan de beste voetballer. De Engelsman Stanley Matthews was de eerste winnaar. Johan Cruijff en Marco van Basten wonnen de prestigieuze onderscheiding beiden drie keer, Ruud Gullit één keer.