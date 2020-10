Borussia Dortmund kan volgende maand voor jongste CL-debutant ooit zorgen

Youssoufa Moukoko heeft de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt en de nog altijd pas vijftienjarige aanvaller lijkt nu al dicht tegen de hoofdmacht van Borussia Dortmund aan te zitten. De geboren Kameroener mag eind volgende maand officieel debuteren in de Bundesliga en mogelijk komt het daarna ook al snel van een eerste optreden in de Champions League.

De regelgeving in Duitsland staat het toe dat spelers op hun zestiende in de Bundesliga mogen debuteren en Moukoko viert op 20 november zijn eerstvolgende verjaardag. Vier dagen na deze heuglijke dag voor het talent zou hij tegen Club Brugge ook kunnen debuteren in de Champions League, daar die Borussen van plan zijn om zijn naam op de zogenaamde B-lijst te zetten.

Spelers mogen op deze lijst ingeschreven worden als zij minstens zestien jaar oud zijn, niet later geboren zijn dan 1 januari 1999 en minstens twee jaar onafgebroken voor hun club hebben gespeeld. Moukoko voldoet bij zijn eerstvolgende verjaardag aan al deze criteria en technisch directeur Michael Zorc onthult maandag in gesprek met BILD dat het mogelijk van speelminuten in het miljardenbal zal komen: “Ja, dat klopt. Wij zullen Youssoufa via de B-lijst inschrijven voor de Champions League.”

Als Moukoko inderdaad daags na zijn verjaardag in actie komt in het toernooi, wordt hij de jongste speler ooit de Champions League. Dat record staat nu nog op naam van Celestine Babayaro, die in 1994 16 jaar en 87 dagen oud was toen hij namens Anderlecht tegen Steaua Boekarest speelde. Moukoko traint al sinds januari mee met de hoofdmacht van BVB en speelt zijn wedstrijden dit seizoen vooralsnog voor Borussia Dortmund Onder-19. In drie wedstrijden was hij al goed voor zes doelpunten.