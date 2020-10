‘Mesut Özil incasseert ondanks bijrol bonus van bijna negen miljoen euro’

Mesut Özil speelde begin maart zijn laatste wedstrijd namens Arsenal, maar zijn bijrol in de afgelopen maanden heeft vooralsnog weinig invloed op zijn inkomen. The Athletic meldt maandagmiddag namelijk dat Özil, ondanks dat hij niet meer in de plannen van manager Mikel Arteta voorkomt, onlangs een loyaliteitsbonus van acht miljoen pond, omgerekend een kleine negen miljoen euro, heeft geïncasseerd.

Özil en Arsenal kwamen deze bonus overeen in januari 2018, toen de spelmaker een nieuw contract tot medio 2021 signeerde bij the Gunners. De Duitser is met een weeksalaris van bijna vier ton per week al de absolute grootverdiener en hij vult zijn salaris met deze bonussen dus nog verder aan. De acht miljoen pond werd vorige maand op de rekening van Özil gestort.

The Athletic voegt toe dat deze bonus waarschijnlijk de reden is dat Özil in de afgelopen transferperiode niet heeft ingestemd met een transfer. Er was belangstelling uit Saudi-Arabië voor de middenvelder, maar Özil zette uiteindelijk zelf een streep door deze overgang. Al-Nassr, dat bereid was om Arsenal 5,5 miljoen euro te betalen, greep zodoende naast de komst van de 92-voudig international van die Mannschaft.

De 31-jarige Özil komt dit seizoen waarschijnlijk maar mondjesmaat in actie. Arteta zette hem onlangs al niet op de lijst voor de Europa League en het is nog maar de vraag of hij wel ingeschreven wordt voor de Premier League. Arsenal kan zich in het komende jaar nog wat miljoenen besparen door Özil niet meer in te zetten. Als hij namelijk een bepaald aantal wedstrijden speelt, moet er weer een nieuwe bonus worden uitgekeerd.