Jürgen Klopp schrijft hartverwarmende brief: ‘Kan ik je een geheim vertellen?’

Jürgen Klopp ontving afgelopen zomer een brief van de elfjarige Lewis Balfe, die zich tot de manager van zijn favoriete club wendde om hem te vertellen dat hij nerveus was over de nieuwe school waar hij dit schooljaar naartoe zou gaan. In de brief vroeg Balfe of de trainer van Liverpool zelf weleens zenuwachtig was voor wedstrijden en wat Klopp doet om hiermee om te gaan. De Duitse oefenmeester heeft Balfe inmiddels teruggeschreven en in een hartverwarmende brief steekt hij de jongen een hart onder de riem.

“Hallo Lewis, kan ik beginnen met het vertellen van een geheim?”, start Klopp zijn antwoord aan Balfe, dat maandag is opgedoken in de Engelse pers. “Ik word ook nerveus. Om eerlijk te zijn zou ik me zorgen maken als dat niet het geval was, omdat het mij de kans geeft deze energie om te zetten in iets positiefs. Ik weet dat het misschien raar voelt voor een jongen van jouw leeftijd om te denken dat de manager van Liverpool zich hetzelfde kan voelen als jij, maar het is wel zo.”

Jürgen Klopp's personal letter to an 11 year old child who wrote to him about his stress and anxiety over starting secondary school this September gone. He is much more than just our manager. ?? #LFC pic.twitter.com/qqgddokfp3 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 11, 2020

“Uit jouw brief komt naar voren dat je enorm attent en zorgzaam bent. Als je deze eigenschappen bezit, is het heel moeilijk om niet nerveus te worden. Je vroeg me wat ik doe als mijn spelers zich zo voelen en het antwoord is simpel: ik herinner hen eraan hoe belangrijk ze voor mij zijn en hoe erg ik in hen geloof. Ik twijfel er niet aan dat jouw familie dat ook doet bij jou”, gaat Klopp verder. “Je hoeft je niet druk te maken over slechte dingen die zouden kunnen gebeuren. Zoals je weet heb ik meer dan een paar finales verloren en dat is geen goed gevoel, maar dankzij de hulp van mijn familie en vrienden ben ik doorgegaan en uiteindelijk hebben we mooie dingen mogen vieren.”

“Als ik was blijven hangen in die slechte momenten was dat niet mogelijk geweest, dus blijf alsjeblieft positief en kijk uit naar de geweldige tijd waarvan ik weet dat je die gaat beleven zodra je wat ouder bent. En vergeet niet dat je onderdeel bent van de Liverpool-familie. Dit betekent dat er miljoenen en miljoenen mensen net als jij zijn die jou zo gelukkig mogelijk willen zien. Jouw support betekent enorm veel voor mij en voor iedereen bij Liverpool, dus ik hoop dat deze brief duidelijk maakt dat wij jou ook steunen. You’ll never walk alone, Jürgen Klopp”, sluit hij af.