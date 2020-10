KNVB voert tientallen wijzigingen door in speelschema’s Eredivisie en KKD

De KNVB heeft maandagmiddag het nieuwe speelschema bekendgemaakt voor de komende maanden en de voetbalbond heeft maar liefst 41 Eredivisie-wedstrijden een ander aanvangstijdstip gegeven. Twee voorname redenen voor dit grote aantal wijzigingen zijn dat er in ieder geval tot aan het einde van dit jaar vier Nederlandse clubs actief zijn in de groepsfases van de Champions League en de Europa League én het feit dat de interlandperiodes dit seizoen standaard een dag langer duren.

Deze wijzigingen zijn al van invloed op het aankomende speelweekend. Ajax - sc Heerenveen wordt bijvoorbeeld verschoven van zaterdagavond 18.45 uur naar zondagmiddag 14.30 uur, terwijl FC Emmen - Fortuna Sittard juist is verzet van zondagmiddag 14.30 uur naar zondagavond 20.00 uur. “Dit seizoen heeft Nederland vier clubs in die hoofdtoernooien. Die gaan we zoveel mogelijk proberen te ondersteunen rond hun Europese duels”, legt competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat is collectief zo afgesproken met alle Eredivisie-clubs, dus iedereen wist al dat dit eraan kwam.”

Ook zaken als de uitzendtijden op televisie spelen een rol: “In juli gaven we aan dat AZ voor het eerst de ‘topclub’-status heeft gekregen in het uitzendschema van FOX Sport. Dat is dezelfde status als Ajax, PSV en Feyenoord. Deze vier clubs spelen in principe nooit op hetzelfde tijdstip”, vervolgt Bluyssen. “De interlandperiodes zijn eveneens van grote invloed op het nieuwe speelschema: “Als je kijkt naar deze week, dan speelt het Nederlands elftal op woensdag in Italië. Voorheen was dinsdag de laatst mogelijke speeldag en kregen clubs vanaf woensdag hun internationals terug”, gaat Bluyssen verder.

“Nu is dat pas vanaf donderdag en vrijdag en dus hebben clubs aangegeven: wij willen dan niet op zaterdag Eredivisie spelen, maar op zondag. Zelfs als we de week erop met Europese verplichtingen zitten.” Clubs als Ajax, FC Emmen en Fortuna Sittard krijgen hun Zuid-Amerikaanse internationals pas vrijdag terugkeren, waardoor een wedstrijd op zaterdagavond niet ideaal zou zijn. De Amsterdammers nemen daarbij voor lief dat zij nu een dag minder hebben om zich voor te bereiden op het Champions League-treffen met Liverpool van volgende week woensdag.

In de Keuken Kampioen Divisie vinden eveneens de nodige wijzingen plaats. Aangezien er in de komende tijd waarschijnlijk zonder publiek moet worden gespeeld, kiezen de clubs ervoor om de wedstrijden zoveel mogelijk te spreiden. Op deze manier kunnen de supporters via FOX Sports de duels van hun clubs alsnog live volgen.

De nieuwe speelschema's van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn hier te vinden.

