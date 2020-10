Ryan Gravenberch spiegelt zich aan oud-ploeggenoot: ‘Die route is ideaal’

Ryan Gravenberch lijkt zich te kunnen opmaken voor een seizoen als basisspeler bij Ajax. De achttienjarige middenvelder kreeg in het verleden al verschillende aanbiedingen vanuit het buitenland, maar besloot voorlopig in Amsterdam te blijven. In gesprek met Ajax Life geeft Gravenberch te kennen dat hij eenzelfde route als Donny van de Beek voor ogen heeft.

“Er was natuurlijk wel meer interesse, bijvoorbeeld uit Engeland, maar toen Ajax op mijn zestiende kwam, was mijn keuze snel gemaakt”, wijst Gravenberch op de eerste contractaanbieding die hij van Ajax ontving. De jonge middenvelder verlengde onlangs zijn contract en ligt daardoor tot medio 2023 vast in Amsterdam. In de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen was Gravenberch twee keer basisspeler: tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege) en tegen FC Groningen (1-0 nederlaag).

“Ik wil hier eerst slagen. De route die Donny bij Ajax aflegde, is ideaal. Eerst presteren en succesvol zijn bij Ajax en na een aantal jaar een mooie stap maken naar het buitenland”, stelt de international van Jong Oranje. Donny van de Beek speelde drie volledige seizoenen als basisspeler bij Ajax, tot hij afgelopen zomer koos voor een overstap naar Manchester United. Gravenberch spreekt voorzichtig al zijn voorkeur uit voor een dienstverband in LaLiga. “Met name het technische spel in die competitie spreekt me aan.”

Gravenberch erkent dat de huidige speelstijl van Ajax goed bij hem past. “Ja, wij spelen bijvoorbeeld met een middenvelder die uitzakt. Ik kom daarbij wel tot mijn recht. Ik moet dan indribbelen en voorin zoeken naar de creatieve oplossing. Ik kon van achteruit al goed indribbelen. In de D1 stond ik tijdelijk centraal achterin”, vertelt Gravenberch. Van trainer Erik ten Hag leert hij naar eigen zeggen veel op het gebied van positionering. “Ik ben een verbindende middenvelder. Ik mag aanvallen, maar moet ook meeverdedigen. Daar werk ik sowieso hard aan en het gaat daardoor ook steeds beter.”