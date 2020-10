Scholes staat na mislukt avontuur van 31 dagen voor tweede klus als trainer

Paul Scholes heeft voorlopig de touwtjes in handen bij Salford City. De voormalige middenvelder van Manchester United is maandag namelijk bij the Ammies aangesteld als de interim-opvolger van de ontslagen Graham Alexander. Scholes is, samen met zijn oud-ploeggenoten Gary Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt en Phil Neville al enige tijd mede-eigenaar van Salford.

Salford bivakkeert momenteel op de vijfde plek in de League Two en is dit seizoen nog ongeslagen. Vanuit dat perspectief komt het ontslag van Alexander wellicht als een verrassing, maar de BBC weet toe te voegen dat deze beslissing er al enige tijd aan zat te komen. Vorig seizoen werden slechts zeven van de laatste twintig wedstrijden gewonnen en ook in de huidige voetbaljaargang voldeed het spel onder Alexander niet aan de verwachtingen.

Voor Scholes wordt het de tweede keer dat hij op interim-basis aan de slag gaat als manager van Salford. In januari 2015 nam hij samen met Phil Neville al even de honneurs waar na het ontslag van Phil Power. De twee werden vervolgens weer afgelost door Anthony Johnson en Phil Morley. De verwachting is overigens niet dat Scholes voor de lange termijn de trainer van Salford zal worden.

Scholes stond één keer eerder op eigen benen als trainer bij Oldham Athletic. Zijn dienstverband bij the Latics was echter van korte duur, nadat hij begin vorig jaar er na een maand al zelf de brui aan gaf. Nadat slechts een van de eerste zeven wedstrijden onder zijn leiding gewonnen werd en hij een aanvaring had gehad met de eigenaar, besloot Scholes de eer aan zichzelf te houden.