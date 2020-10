‘Wanhopige’ Ronald Koeman overweegt reserverol voor Lionel Messi

Voor Barcelona wacht komende zaterdag een uitwedstrijd tegen Getafe. De aanloop naar dat duel verloopt voor trainer Ronald Koeman echter allerminst ideaal. De meeste spelers keren op z’n vroegst donderdag pas terug van interlandverplichtingen en Lionel Messi zal een van de laatsten zijn die weer aansluit bij de selectie van Barcelona, waardoor een ‘wanhopige’ Koeman volgens Sport overweegt om de Argentijnse sterspeler komend weekend buiten zijn basiself te houden.

Messi is momenteel op pad met de nationale ploeg van Argentinië, die in deze interlandperiode is begonnen met de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar. De sterspeler van Barcelona stond in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Ecuador negentig minuten binnen de lijnen en verzorgde vanuit een strafschop het enige doelpunt. Voor Argentinië wacht dinsdagavond om 22.00 uur (16.00 uur lokale tijd) nog een uitwedstrijd tegen Bolivia. Daardoor kan Messi donderdag pas op z’n vroegst terugkeren op het trainingsveld bij Barcelona.

Sport schrijft dat dit het geval is als Koeman besluit om de spelers die een lange reis hebben moeten maken geen extra vrije dag te geven. De jetlag zal echter niet het enige probleem van Messi zijn als hij terugkeert in Barcelona. Argentinië speelt dinsdagavond in de Boliviaanse hoofdstad La Paz, dat op ruim 3600 meter hoogte ligt. Er wordt voorspeld dat de uitwedstrijd tegen Bolivia in fysiek opzicht het nodige van Messi zal vragen, terwijl hij daarna dus slechts één of twee dagen heeft om zich op het trainingsveld voor te bereiden op het uitduel met Getafe.

Omdat Barcelona het in de week na het treffen ook nog opneemt tegen Ferencváros (Champions League, dinsdag 20 oktober) en Real Madrid (zaterdag 24 oktober) zou Koeman overwegen om Messi tegen Getafe buiten zijn basiself te laten. Het wordt voor de oefenmeester in ieder geval puzzelen in aanloop naar het treffen in het Coliseum Alfonso Pérez, want Messi is niet de enige die pas op donderdag terugkeert van interlandverplichtingen. Ook Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Francisco Trincão, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho en Ronald Araujo komen woensdag nog met hun land in actie.

Voor Coutinho (speelt met Brazilië tegen Peru) en Araujo (speelt met Uruguay tegen Ecuador) wachten ook nog flinke reizen vanuit Zuid-Amerika. Koeman ziet de internationals van (Jong) Spanje - Sergio Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto, Pedri, Iñaki Peña en Riqui Puig - al wel woensdag terug op het trainingsveld van Barcelona. De afgelopen dagen werkte Koeman met een hele smalle selectie, want alleen Neto, Sergiño Dest, Carles Aleñá, Gerard Piqué en Ousmane Dembélé hadden geen interlandverplichtingen. Ook Marc-André Ter Stegen, Junior Firpo, Matheus Fernandes, Samuel Umtiti en Jordi Alba bleven met een blessure in Barcelona.