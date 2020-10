‘We hebben met Barcelona over hem gesproken en zijn heel duidelijk geweest’

Eric García werd in de afgelopen transferperiode nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, maar van een vertrek bij Manchester City kwam het uiteindelijk niet voor de jonge verdediger. De Catalanen wilden niet verder gaan dan twintig miljoen euro voor García en the Citizens achtten dit bedrag niet hoog genoeg om mee akkoord te gaan.

“Eric heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler voor ons en hij heeft meegedaan in een aantal belangrijke wedstrijden, zeker in de afgelopen maanden: de halve finale van de FA Cup, de kwartfinale van de Champions League”, legt directeur voetbalzaken Omar Berrada uit in gesprek met de Manchester Evening News. Manchester City ging daarom ondanks de komst van Nathan Aké en Rúben Dias niet akkoord met het vertrek van de negentienjarige García.

“Hij is een jonge centrale verdediger van topkwaliteit geworden en Josep Guardiola vertrouwt hem. We hadden het gevoel dat het meer waard was om hem dit seizoen erbij te houden, dan het bedrag dat we voor hem aangeboden kregen. We geloven dat hij de selectie van extra diepte voorziet en dat hij belangrijk kan zijn in belangrijke wedstrijden”, gaat Berrada verder. “Dit seizoen wordt erg zwaar voor de spelers, zowel fysiek als mentaal. Het schema is overvol, er komt veel druk op de spelers te staan omdat ze zowel voor hun clubs, als voor hun land moeten spelen.”

“Het risico dat er blessures zullen komen is groot, er is ook een risico dat spelers in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Dat hebben we allemaal in overweging genomen en daarna hebben we besloten dat we hem graag aan boord wilden houden. Het is belangrijk om meer diepte in de selectie te hebben, zeker op een positie waar we de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een aantal ongelukkige blessures.”

“Ik kan niets zeggen over de besluiten en de zaken van andere clubs. We hebben over Eric García gesproken met Barcelona. We zijn van het begin af aan heel duidelijk geweest over wat we vonden dat hij waard was en zij waren niet in staat of niet bereid om hieraan te voldoen, daarom hebben we besloten om hem te houden. We denken dat hij dit seizoen belangrijk voor ons zal zijn”, sluit de sportbestuurder af. García ligt nog tot medio volgend naar vast in het Etihad Stadium, waardoor hij alsnog transfervrij kan vertrekken als hij tussentijds niet zijn contract verlengt.