Onderonsje tussen Mbappé en Ronaldo op Instagram levert miljoenen likes op

De wedstrijd tussen Frankrijk en Portugal (0-0) van zondagavond in de Nations League betekende tevens een ontmoeting tussen Kylian Mbappé en Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Paris Saint-Germain was erg onder de indruk van het treffen met de Portugees, zo blijkt uit een post op social media. Mbappé noemt Ronaldo nog eens zijn idool en ontvangt op Instagram een reactie van de aanvaller van Juventus.

Het is geen geheim dat Ronaldo het grote idool van Mbappé is. De nu 21-jarige aanvaller had zijn kamer volhangen met posters van de Portugese aanvaller en ging zeven jaar geleden al met hem op de foto, toen hij een stage afwerkte bij Real Madrid. “Hij is een fan van Real Madrid en Cristiano Ronaldo is zijn idool. Hij keek urenlang naar video’s van Ronaldo op het internet”, zei vader Wilfried Mbappé enkele jaren geleden in gesprek met France Football.

"Op een dag kijken we hierop terug als het moment waarop Cristiano Ronaldo het stokje overdraagt aan Kylian Mbappé." ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 11 oktober 2020

Mbappé stond zondagavond voor het eerst sinds maart 2018, destijds in de ontmoeting tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid in de achtste finale van de Champions League, tegenover zijn idool. Beelden van een onderonsje tussen Mbappé en Ronaldo aan het begin van de tweede helft van het duel tussen Frankrijk en Portugal gingen al het internet over en de Franse aanvaller deelt via social media nog eens zijn bewondering voor de 35-jarige Portugees.

‘Idol’, schrijft Mbappé op zowel Twitter als Instagram bij twee foto’s waar hij samen met Ronaldo op te zien is. De Fransman voegt tevens de emoji’s van een kroon en een geit toe, waarmee hij zijn bewondering kracht bijzet. De post van Mbappé lokt een reactie van Ronaldo uit, die reageert met emoiji van een uitgestoken vuist. Op Instagram heeft het bericht van Mbappé in elf uur al een kleine vijf miljoen likes opgeleverd. Hij deelt via zijn Story tevens de nodige foto’s van de ontmoeting met Ronaldo.

“Ronaldo was zijn idool. Maar ik denk dat Cristiano het idool van veel jonge voetballers is en was”, reageert de Franse bondscoach Didier Deschamps in gesprek met Franse media op het onderonsje tussen Ronaldo en Mbappé. “Het is moeilijk om Mbappé en Ronaldo te vergelijken. Cristiano speelt al jaren op het hoogste niveau. Ze hebben niet dezelfde leeftijd, het is beter om de vergelijking te maken als Kylian zo oud is als Cristiano. Het zijn twee spelers die altijd het verschil kunnen maken voor hun team.”