‘Mesut Özil drijft Arsenal na bod tot waanzin met eis van 14,3 miljoen euro’

Arsenal heeft een bod ontvangen op Mesut Özil, zo weet TyC Sports te melden. Het Saudische Al-Nassr zou een bedrag van 5,5 miljoen euro overhebben voor de 31-jarige Duitse middenvelder, die bij the Gunners niet meer in de plannen voorkomt en derhalve mag vertrekken. Özil is echter niet van plan om verlies te nemen op zijn nog te ontvangen salaris in Noord-Londen.

Het contract van Özil loopt nog tot het einde van het seizoen en hij verdient circa 400.000 euro per week, wat neerkomt op een jaarsalaris van 20,8 miljoen euro. Tot het einde van de jaargang kan de middenvelder nog 14,3 miljoen euro verdienen bij Arsenal en voorlopig is bij alleen van plan om te vertrekken uit Engeland als hij zijn nog openstaande salaris meekrijgt. Het is een van de redenen dat het voorlopig niet gaat komen van een transfer naar Saudi-Arabië.

Özil zou overigens ook niet direct heil zien in een overstap naar Azië. Al-Nassr, afgelopen seizoen de nummer twee van Saudi-Arabië en de werkgever van onder meer Nordin Amrabat, Ahmed Musa, Mukhtar Ali en Brad Jones, is bereid om een transfersom van 5,5 miljoen euro op tafel te leggen, waardoor Arsenal vermoedelijk dolgraag meewerkt een overgang. Duncan Castles, journalist van de The Times, claimde eerder dat Özil - een geboren Duitser met Turkse roots - de aanbieding van Al-Nassr had afgewezen vanwege de verstoorde verstandhouding tussen Turkije en Saudi-Arabië.

Bij Arsenal hoeft Özil dit seizoen in ieder geval niet te rekenen op veel speeltijd. Hij kwam sinds juni geen minuut meer in actie voor Arsenal in de Premier League. Ook voor de recente wedstrijden in de EFL Cup tegen Leicester City en Liverpool werd de middenvelder niet geselecteerd door manager Mikel Arteta, terwijl Özil tevens niet werd opgenomen in de Europa League-selectie van Arsenal. Er wordt gesteld dat de 92-voudig Duits international, in 2013 voor 47 miljoen euro overgenomen van Real Madrid, zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer.