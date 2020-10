‘Manchester City geeft zeker niet op en keert terug bij Ajax’

Manchester City denkt nog altijd aan de komst van Nicolás Tagliafico. De Engelse grootmacht werd de voorbij weken regelmatig gelinkt aan de linksback van Ajax, maar een snelle overgang is inmiddels uitgesloten vanwege het sluiten van de transfermarkt. The Athletic claimt echter dat the Citizens in januari wederom gaan aankloppen in Amsterdam.

Tagliafico heeft zijn vertrekwens de afgelopen tijd niet onder stoelen of banken gestoken. De 28-jarige Argentijn gaf aan toe te zijn aan een volgende stap in zijn loopbaan, maar een transfer bleef ondanks hardnekkige geruchten uit. Manchester City had twee maanden geleden gesproken met de entourage van Tagliafico, die graag naar de grootmacht wilde verkassen.

Na de 2-5 nederlaag tegen Leicester City eind september informeerde Manchester City bij Ajax om te kijken wat de mogelijkheden waren. Engelse media gaven eerder echter aan dat de komst van Tagliafico pas mogelijk én wenselijk was bij een vertrek van Oleksandr Zinchenko. De voormalig speler van onder meer PSV maakte echter geen transfer.

Manchester City is Tagliafico echter niet vergeten en gaat in januari, wanneer de winterse transferwindow zich aandient, naar verluidt opnieuw praten met Ajax. De vleugelverdediger, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, werd ook gelinkt aan onder andere Chelsea en Bayer Leverkusen. Ajax zou naar verluidt een vraagprijs van circa 25 miljoen euro hanteren voor Tagliafico.