Regi Blinker deelt 4 uit bij Oranje: ‘Daar moet je veel dingen beheersen’

Het Nederlands elftal kende zondag een teleurstellende avond met het 0-0 gelijkspel op bezoek bij Bosnië en Herzegovina. Regi Blinker bekeek het Nations League-duel als rapporteur voor De Telegraaf en beoordeelt slechts drie Oranje-internationals met een cijfer hoger dan een 6. Quincy Promes krijgt met een 4 de laagste beoordeling van de drievoudig Oranje-international.

“Als een man als Luuk de Jong in de spits staat opgesteld moet je Quincy wel het verwijt maken dat er niet voldoende aanvoer is geweest. Als Luuk er toch staat, móet hij ballen krijgen. Te weinig vleugelspitsen hebben nog het lef om een back met een actie te passeren. Als je een man kan uitspelen, sticht je altijd gevaar. Bij Quincy sprong de bal ook nog een aantal keren van zijn voet”, stelt Blinker. Promes werd vier minuten voor het einde naar de kant gehaald en vervangen door Ryan Babel.

De zwakste speler van Oranje stond zondagavond in de achterhoede

“De wissel kwam voor mij en waarschijnlijk ook voor hem niet als een verrassing. Bij Ajax staat hij op 10 en nu bij het Nederlands elftal zag je ook dat hij naar binnen komt. Maar achter de spits moet je veel dingen beheersen”, concludeert de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en Celtic. Marten de Roon krijgt met een 4,5 net een hoger cijfer dan Promes. “Marten doet altijd zijn best, maar dit was echt niet zijn wedstrijd. De gele kaart die hij nog opliep, waardoor hij uitgerekend niet in zijn eigen stad Bergamo tegen Italië kan spelen, was wellicht typerend voor zijn hele avond.”

Ook het optreden van Denzel Dumfries, Georginio Wijnaldum en Donyell Malen wordt met een 5 als onvoldoende beoordeeld. “Iedereen zal toch hebben gezien dat het in die laatste 25 minuten met Steven Berghuis juist wel liep? Hij is wel rustig aan de bal, maar er zat niets extra’s bij. Als er na twintig minuten nog geen voorzet is gekomen van jouw voet, moet er toch iets gebeuren?”, vraagt Blinker zich af over het optreden van Malen. De oud-international deelt de hoogste cijfers uit aan Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong: 6,5.

“Hij vertraagt, hij versnelt, maar hij raakt nooit de bal kwijt. Aan de bal is het allemaal goed. Hij blijft kijken, is zo geduldig. Maar ook Frenkie had deze keer niet de beslissende pass. Met dat ene schot in de slotfase had hij zichzelf kunnen belonen. Scoort hij, dan wordt een speler nog net iets beter gewaardeerd”, stelt Blinker over Frenkie de Jong. Hij verwacht dat de middenvelder onder Ronald Koeman meer vertrouwen gaat voelen bij Barcelona. “Hij krijgt van Koeman, maar ook van De Boer, alle vrijheid om zelf te bepalen wanneer hij de bal gaat inspelen. Daar is hij zo comfortabel mee.”

Alle beoordelingen van Blinker bij Oranje tegen Bosnië en Herzegovina: Cillessen (6), Dumfries (5), De Vrij (6,5), Van Dijk (6,5), Blind (5,5); De Roon (4,5), Wijnaldum (5), Frenkie de Jong (6,5); Malen (5), Luuk de Jong (5,5) en Promes (4).