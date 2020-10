Kraay junior verbaasd: ‘Hij heeft zich niet aan Plan B van Oranje gehouden’

Het Nederlands elftal kon zondag geen overwinning boeken tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League: 0-0. Oranje probeerde in de slotfase nog een doelpunt te forceren, maar diverse pogingen resulteerden niet in een treffer. Hans Kraay junior begrijpt niet waarom bondscoach Frank de Boer Nathan Aké in de slotfase nog in het veld bracht ten koste van Daley Blind.

"Wat je leert van zo'n avond? Nou, De Boer zei dat hij op het eind met drie man achterin ging spelen en ging pompen met Virgil van Dijk voorin erbij", begint Kraay junior. "De meest linkse verdediger van de drie achterin is de linksbenige Aké. Dan is de opdracht voor Aké: opendraaien met je linkerbeen en slinger hem vanaf de linkerkant erin op Van Dijk of Luuk de Jong."





"Maar hij draait dan open en dat zit je te wachten (op de pass, red.), omdat er twee spelers van 2.12 meter van ons voorin staan... En dan geeft hij alle ballen naar het centrum naar Stefan de Vrij", zegt de analist vol verbazing. "Tja, de bal van De Vrij is een steile bal, een rechte bal. Aké heeft niet één bal erin gegooid. Dan hoeft er ook geen linksbenige derde centrale verdediger te staan."

Kraay junior denkt dat De Boer Aké de opdracht heeft meegegeven de lange bal te hanteren en de grote spelers voorin te bedienen. De verdediger heeft volgens de analist echter gefaald om goed te luisteren naar de trainer. "Dat is een Plan B. En Aké heeft zich niet aan de afspraken van Plan B gehouden", concludeert de oud-voetballer bij FOX Sports.