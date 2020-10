PSV is onder de indruk en wil revelatie belonen met langdurige deal

PSV wil langer door met Jordan Teze, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagochtend. De 21-jarige centrale verdediger ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast, maar de club heeft wel een optie om het contract met een seizoen te verlengen. Nu willen de Eindhovenaren de ontwikkeling van Teze belonen met een nieuwe verbintenis.

Teze kan volgens de krant waarschijnlijk tot 2024 of 2025 bijtekenen. De verdediger wordt al een tijdje bijgestaan door zaakwaarnemer Ali Dursun, die hem ook al hielp in de periode dat Teze weinig speelde. De afgelopen twee jaar kwam Teze onder ex-trainer Mark van Bommel niet vaak in actie en zat hij ook niet altijd bij de wedstrijdselectie, maar met de komst van Roger Schmidt is er veel veranderd.

Mario Götze & Adrian Fein zorgen voor luxeproblematiek bij PSV

Met een aantal 'robuuste optredens' wekte Teze volgens het dagblad vertrouwen en dwong hij een basisplek af. Dit seizoen heeft Teze in de eerste zes officiële wedstrijden geen minuut gemist. PSV ging zelfs akkoord met een verhuur van concurrent Timo Baumgartl, maar de verdediger keerde vorige week terug nadat hij bij Fulham onvoldoende perspectief zag.

Teze, die door het Eindhovens Dagblad wordt bestempeld als 'revelatie' bij PSV, kan deze week waarschijnlijk weer aansluiten bij de selectie van Schmidt. De verdediger vertrok bij Jong Oranje vanwege een positieve coronatest, maar omdat hij geen klachten heeft is er weinig reden tot zorg bij PSV. Zondag hervatten de Eindhovenaren de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.