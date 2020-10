‘Dat is zinloos van Frenkie de Jong, dat doet hij te vaak’

Willem van Hanegem baalt van de slechte start van Frank de Boer bij Oranje. De oud-voetballer hoopte dat het Nederlands elftal de wereld kon laten zien dat het weer meetelt als voetballand, maar constateert na het 0-0 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina dat Oranje nog veel stappen moet zetten. De Kromme zag dat spits Luuk de Jong onvoldoende werd bediend vanaf de vleugels, maar dat vond hij niet het grootste probleem van Oranje.

"Het grootste probleem was natuurlijk het lage tempo", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "De Boer zei dat het lastig was tegen een tegenstander die zich goed groepeerde op eigen helft. Er zijn twee manieren om dat te omzeilen. Opportunisme, zoals Oranje dat in de slotfase deed. Dat leverde genoeg kansen op. Maar beter is het tempo vanaf de start zo hoog te leggen dat Bosnië naar adem hapt."

Van Hanegem wijst onder meer naar het spel van Frenkie de Jong. "Rondspelen is leuk, maar je moet wel naar voren. Frenkie de Jong is een heel belangrijke speler, maar in dit soort wedstrijden is het zinloos om iemand in de breedte aan te spelen en dan achter de bal aan te lopen diezelfde kant op. Dat deed hij te vaak. Blijf in positie, speel ballen naar voren, zoek daar de derde man. Ik heb het allemaal niet gezien tegen het tweede elftal van Bosnië-Herzegovina."

De columnist vindt dat het ontbreken van de geschorste Memphis Depay geen excuus mag zijn. "Als je zo traag speelt, maakt het helemaal niet uit wie er in de punt van de aanval staat. Ik vond eigenlijk alleen Stefan de Vrij en Virgil van Dijk een goed niveau halen. Frank de Boer zou deze week ook eens afstand moeten nemen van die gekke briefjes waar Dwight Lodeweges steeds mee komt. Oranje is potverdimme geen kleuterschool."