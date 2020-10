Kranten fileren keuze van De Boer: ‘Het pakte faliekant verkeerd uit’

Nederland speelde zondagavond met 0-0 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League. De pupillen van Frank de Boer konden vooral in de eerste helft weinig kansen creëren tegen de nummer vijftig van de FIFA-ranking. De Nederlandse kranten zijn maandagochtend eensgezind door te stellen dat de spelers van Oranje, maar ook De Boer, ondermaats hebben gepresteerd. De dagbladen schrijven over 'afzichtelijk voetbal' en beweren dat de coach medeverantwoordelijk is voor het slechte resultaat door niet te opteren voor Steven Berghuis in de basisopstelling.

"In het Bilino Polje-stadion deed het spel van de ploeg van bondscoach Frank de Boer - behoudens het laatste kwartier - pijn aan de ogen en was Oranje een even grijze muis als voor de komst van Koeman in februari 2018", schrijft De Telegraaf. "De reeds voor Nederland-Mexico gemaakte keuze van Frank de Boer voor Donyell Malen als rechtsbuiten in plaats van de tegen de Mexicanen sterk spelende Steven Berghuis hielp het Nederlands elftal ook niet. De zwak opererende linksbuiten Quincy Promes en Malen waren overal te vinden, behalve aan de buitenkanten, en liepen Depays vervanger Luuk de Jong voornamelijk in de weg. De spits van Sevilla kreeg nauwelijks bruikbare ballen."

De zwakste speler van Oranje stond vanavond in de achterhoede

In het spelersrapport worden enkele spelers beoordeeld met een dikke onvoldoende. Lees artikel

Het Algemeen Dagblad vond Oranje 'abominabel, hemeltergend zwak' spelen. De krant zag dat de keuze van De Boer om Berghuis op de bank te posteren verkeerd heeft uitgepakt. "In de basisopstelling van Oranje hadden Quincy Promes (links) en Donyell Malen (rechts) allebei de voorkeur gekregen boven Berghuis, al maanden de man in vorm bij Feyenoord. De Boer koos daarmee voor twee aanvallers die zelden een voorzet geven, juist in een ploeg waarin kopspecialist Luuk de Jong speelde door de schorsing van Memphis Depay."

"Berghuis stond amper in het veld, of plots kwam er wél gevaar en dreiging vanaf de vleugel. Opeens werd De Jong wél in stelling gebracht, na dik zeventig minuten stroperig en fantasieloos voetbal. Natuurlijk leidt een slotfase vaker tot kansen in interlands zoals deze, wanneer de ruimtes wat groter worden en de favoriet wat nadrukkelijker voor opportunisme kiest. Maar pijnlijk was het wel voor De Boer, de bondscoach die door de KNVB is aangesteld om 'de lijn Koeman' verder door te trekken. Eén specifieke keuze maakte De Boer voor zijn eerste serieuze interland - en prompt pakte die faliekant verkeerd uit, voor iedereen zichtbaar", concludeert het dagblad.

Hans Kraay junior: ‘Je kunt er één invullen die meedoet tegen Italië’

Hans Kraay junior weet al welke speler van Oranje hoe dan ook aan de aftrap staat tegen Italië. Lees artikel

De Volkskrant ziet dat het 'breien' van De Boer terug is. "Het is alleen geen net werkje dat ontstaat, maar een broddelwerk van voortdurend vallende steken. Pas toen de ploeg van de nieuwe bondscoach het breiwerk in de hoek flikkerde, ontstond voetbal dat enig enthousiasme kon opwekken, met twee kansen van Frenkie de Jong, een schitterend door doelman Sehic geredde kopbal van Luuk de Jong en een vrije kans voor invaller Ryan Babel. Die raakte de bal op typerende wijze: verkeerd. Bijna telkens was invaller Steven Berghuis van cruciaal belang in die aanvallen, waarmee hij het ongelijk van De Boer aantoonde om hem reserve te zetten."

"Malen trok voortdurend naar binnen, waar het toch al druk was, net als Promes dat vaak deed. Zo was het in het centrum barstensvol tegen de defensieve, op de tegenaanval loerende Bosniërs, en kreeg Luuk de Jong vrijwel nooit een voorzet waarmee hij iets kon", zo klinkt het. De krant constateert dat de wedstrijd van Oranje een 'uitputtingsslag' was. "Om naar te kijken, wel te verstaan. Het Nederlands elftal strompelde in Zenica naar een opvoering van vijf kwartier afzichtelijkheid en een kwartiertje troost."