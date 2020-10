Studio Voetbal speculeert over laatste interland van wisselspeler Oranje

Ryan Babel beleefde zondagavond een korte en onfortuinlijke invalbeurt bij Oranje in de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. De aanvaller maakte vier minuten voor tijd zijn entree als vervanger van Quincy Promes en liet in de blessuretijd een grote kans liggen om Oranje een overwinning te bezorgen. Bij Studio Voetbal wordt gespeculeerd dat de 33-jarige Babel wellicht zijn laatste interland heeft gespeeld.

Als presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag opwerpt of de 65-voudig international zijn laatste minuten voor Oranje heeft gespeeld, reageert Rafael van der Vaart cynisch. "Nee, die heeft zijn kans gepakt", zegt hij met een knipoog. "Babel is een prima speler, een prima speler geweest. Maar hij heeft nu een paar kansen gehad en niet gepakt." Babel kreeg woensdagavond tegen Mexico (0-1 nederlaag) nog een basisplek, maar maakte toen geen goede indruk.

"Ik had laatst al het gevoel dat het misschien zijn eindexamen was, maar vandaag viel hij wel in", merkt Van der Vaart op. Hij had graag gezien dat Babel in de blessuretijd voor het winnende doelpunt had gezorgd, toen een voorzet van Frenkie de Jong via interventie van keeper Ibrahim Sehic en verdediger Sinisa Sanicanin voor zijn voeten kwam rond het strafschopgebied. De inzet vloog echter meters naast het doel, waardoor de wedstrijd verstoken bleef van goals.

"Je kunt hem natuurlijk niet alleen op die kans afrekenen. Maar we hadden deze allemaal wel iets dichter bij het doel geschoten", stelt Van der Vaart. "Je ziet de nummer zes van Bosnië (Amir Hadziahmetovic, red.), die vier meter naast het doel staat, zelfs bukken." In de uitzending wordt ook het optreden van een andere aanvaller, Quincy Promes, besproken. Hij had als linksbuiten een basisplek, maar speelde een ongelukkige wedstrijd.

"Zeg maar gerust heel slecht", stelt Van der Vaart over het optreden van Promes. "Bij Ajax is dat ook zo. Het verbaast me dat hij nog zo lang het vertrouwen krijgt, zowel bij Ajax als bij Oranje. Hij heeft zoveel kwaliteit, maar als de vorm er niet is, valt hij wel heel ver terug." Volgens de analist heeft Promes niet de 'bepaalde basis' die een topspeler moet hebben: ook op slechte dagen moet je 'een zes' kunnen halen en van waarde kunnen zijn, stelt de oud-middenvelder.

"Maar bij hem blijft er weinig over", concludeert Van der Vaart. Tafelgenoot Pierre van Hooijdonk denkt dat Promes moet vrezen voor zijn basisplaats. Woensdagavond speelt Oranje tegen Italië en zal de voorhoede er waarschijnlijk anders uitzien. Memphis Depay keert terug van een schorsing, terwijl Steven Berghuis met goede optredens tegen Mexico en Bosnië-Herzegovina ook aanspraak maakt op een basisplek. "Ik denk dat De Boer sowieso niet meer om Berghuis heen kan. Die zal woensdag in het elftal komen."