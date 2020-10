Hans Kraay junior: ‘Je kunt er één invullen die meedoet tegen Italië’

Steven Berghuis solliciteerde zondagavond naar een basisplek bij het Nederlands elftal. De buitenspeler van Feyenoord maakte halverwege de tweede helft zijn entree tegen Bosnië-Herzegovina (0-0) en tilde het spel van Oranje direct naar een hoger niveau. Aanvankelijk gaf bondscoach Frank de Boer de voorkeur op de rechterflank aan Donyell Malen. Hans Kraay junior verwacht Berghuis woensdag in het Nations League-duel met Italië aan de aftrap te zien.

Na zijn entree droeg Berghuis bij aan het creëren van meerdere kansen om te score te openen, bijvoorbeeld voor Frenkie de Jong en Luuk de Jong. "Tot aan het invallen van Berghuis werd er niets gecreëerd, los van de kopbal van Stefan de Vrij", doelt Kraay junior bij de nabeschouwing van FOX Sports op de kopstoot na circa vijf minuten, uit een vrije trap van Quincy Promes. "Frank heeft na afloop ook in de spiegel gekeken. Je kunt er één invullen die meedoet tegen Italië: Steven Berghuis."

"Hij wilde graag diepgang achter de verdediging", parafraseert de analist de redenen van De Boer om Berghuis te passeren. "Maar er was geen ruimte achter hun verdediging. Ze speelden catenaccio, een soort handbalverdediging rond hun zestienmetergebied." Het leek Kraay junior logisch om Berghuis op te stellen, daar er geen 'zwervende speler' meer was door de schorsing van Memphis Depay. "Luuk de Jong is een soort kapstok. Berghuis zou dan die zwervende rol kunnen invullen die hij vertolkt bij Feyenoord."

Bij Feyenoord mag Berghuis 'gaan en staan waar hij wil' en een dergelijke rol zou hij bij Oranje ook goed invullen, denkt de oud-voetballer. "Hij houdt het spel bij Feyenoord soms breed en trekt op andere momenten naar het centrum. Daar zag ik wel iets in. De bondscoach hoopte op diepgang achter de verdediging, maar er was niets achter de verdediging. Berghuis speelde tussen de linies of hield het breed. Eigenlijk deed hij alles wat hij deed goed. Alles was met gevoel. Hij verstuurde ‘Hakim Ziyech-ballen’: net tussen de verdediging."

Voor De Boer zijn er meer puzzelstukjes voor het duel met Italië. Zo moet hij Marten de Roon missen door een schorsing. Kraay junior pleit ervoor om de middenvelder te vervangen door Donny van de Beek. Hij lijkt optimistisch gestemd over de wedstrijd van woensdag. "Oranje speelde zijn beste wedstrijden onder Ronald Koeman tegen de beste ploegen: tegen Frankrijk, Duitsland, Engeland en Portugal: landen die ook voetbalden en ruimte weggaven. Wij vinden het lekker om een beetje ruimte te hebben."