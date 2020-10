Verhoudingen in groep Oranje blijven gelijk na treffen tussen Polen en Italië

Een paar uur nadat Nederland en Bosnië-Herzegovina elkaar op een 0-0 gelijkspel hielden, hebben Nations League-groepsgenoten Polen en Italië hetzelfde resultaat genoteerd in Gdansk. Van de twee ploegen kregen de bezoekers de beste kansen, maar ook la Squadra Azzurra mocht eigenlijk niet echt aanspraak maken op de overwinning. De verhoudingen in Groep 1 blijven daardoor gelijk, met koploper Italië op vijf punten, achtervolgers Nederland en Polen op vier punten en hekkensluiter Bosnië-Herzegovina op twee punten.

De Italianen kregen na tien minuten spelen een eerste goede mogelijkheid via Federico Chiesa. De Juventus-nieuwkomer werd door Andrea Belotti op fraaie wijze in stelling gebracht, maar hij schoot vervolgens uit kansrijke positie naast. Aan de overkant liet ook Robert Lewandowski zich niet onbetuigd en Emerson en Leonardo Bonucci moesten in actie komen om het gevaar van de spits onschadelijk te maken. Via Belotti, Chiesa en Lorenzo Pellegrini kregen de bezoekers nog wat kleinere kansen om de voorsprong te pakken, maar zij slaagden er niet in om doelman Lukasz Fabianski echt in gevaar te brengen.

De eerste mogelijkheid van de tweede helft kwam een dikke vijf minuten na de rust voor de Polen nadat Jakub Moder de bal afpakte van Nicolò Barella en zelf op doel vuurde. Doordat Gianluigi Donnarumma goed reageerde op dit schot, bleef het echter 0-0. Een klein kwartier later kreeg aan de overkant Emerson een goede kans na een voorzet van Chiesa. De mee naar voren gekomen linksback slaagde er echter niet in om zijn kopbal tussen de palen te sturen. In de laatste twintig minuten trachtten beide bondscoaches met het inbrengen van Arkadiusz Milik en Moise Kean voor wat nieuw aanvallend elan te zorgen, maar tot een doelpunt leidde dit niet meer.

Emerson kreeg in de slotfase nog wel een nieuwe mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar onder druk van Tomasz Kedziora produceerde hij niet genoeg gevaar om het Fabianski echt lastig te maken. Een paar minuten voor het einde van de officiële speeltijd dacht een deel van het publiek in het Stadion Energa Gdansk vervolgens dat de bal er aan de overkant in lag. Dit bleek echter gezichtsbedrog daar een schot van Karol Linetty in het zijnet terecht was gekomen. Italië kan zich nu gaan richten op de wedstrijd tegen het Nederlands elftal van woensdagavond in Bergamo. Polen en Bosnië-Herzegovina treffen elkaar op dezelfde avond in Wroclaw.