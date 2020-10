Valentijn Driessen vreest ‘desastreuze gevolgen’ voor Nederlands elftal

Het Nederlands elftal van Frank de Boer stelde zondagavond teleur op bezoek bij Bosnië & Herzegovina in de Nations League. Oranje kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel en maakte allesbehalve een sterke indruk. Volgens Valentijn Driessen heeft de bondscoach een aantal tactische fouten gemaakt, waaronder het niet opstellen van Steven Berghuis.

“Steven Berghuis liet zien dat Frank de Boer een enorme fout heeft gemaakt”, vertelt de chef voetbal in een video op de website van De Telegraaf. De Boer koos op de rechterflank voor Donyell Malen en dat noemt Driessen 'een inschattingsfout'. “Pas toen Berghuis erin kwam ging het een beetje lopen. Toen kwam er wat meer dreiging.” Driessen is van mening dat Oranje minimaal had moeten scoren tegen de nummer vijftig van de FIFA-wereldranglijst. “En eigenlijk moet je ook gewoon winnen. Die Bosniërs hebben afgelopen donderdag een enorme mentale dreun gekregen tegen Noord-Ierland. Ze zijn uitgeschakeld voor het EK en hebben 120 minuten gevoetbald. Ze kwamen nu eigenlijk met een veredeld B-elftal: zeven mensen uit de basis tegen Noord-Ierland ontbraken.”

De zwakste speler van Oranje stond vanavond in de achterhoede

In het spelersrapport worden enkele spelers beoordeeld met een dikke onvoldoende. Lees artikel

Driessen stelt dat Oranje had moeten winnen van Bosnië & Herzegovina. “Dan had je ook kans gehad om die Nations League-groep nog te winnen. Want dat wordt nu wel een heel moeilijk verhaal”, denkt Driessen, die grote gevolgen vreest. “En dat betekent dat je niet in die finale-poule komt, en dat toernooi zou in Nederland gespeeld worden. En je komt waarschijnlijk in een slechtere pot bij de WK-kwalificatie. Dan tref je misschien weer een heel goed land. Dan moet je ook maar afwachten of je het WK gaat halen in 2022.” Volgens Driessen kunnen de gevolgen ‘desastreus’ zijn. “Met betrekking tot de Nations League maar ook het WK. Als dit doorgaat, met het negatieve sentiment op social media, bij de analisten en de schrijvende media, dan kan het een moeilijke periode worden voor Frank de Boer als bondscoach. Dan moet je uiteindelijk misschien constateren dat Ronald Koeman - met zijn gouden pikkie - precies op tijd is weggegaan.”

Volgens Driessen is De Boer de verkeerde weg ingeslagen. “Tegen Mexico kan ik me nog een beetje voorstellen dat je spelers wil sparen. Maar dit waren tactisch gewoon verkeerde keuzes. Als je Luuk de Jong in de spits zet dan moeten er wel voorzetten komen”, stelt hij. “Met Malen op rechts die gevraagd wordt om naar binnen te komen en Promes op links, die werkelijk geen bal goed raakte, dan wordt het voorin zo vol, dat is makkelijk te verdedigen. De backs, Blind en Dumfries, kwamen niet goed door en hun voorzetten kwamen niet aan. Door je eigen tactische keuzes speel je je beste speler, Luuk de Jong, volledig uit de wedstrijd.”