Rafael van der Vaart ergert zich aan één aspect van Frenkie de Jong

Tot tweemaal toe kreeg Frenkie de Jong zondagavond de mogelijkheid om het Nederlands elftal naar een overwinning op Bosnië-Herzegovina te schieten. In de tweede helft stuitte hij vanuit een lastige hoek op doelman Ibrahim Sehic, terwijl een inzet vanaf een meter of negen voor het doel werd geblokt door verdediger Darko Todorovic. Het gebrek aan scorend vermogen van De Jong is volgens Rafael van der Vaart problematisch.

In achttien interlands voor Oranje kwam De Jong slechts eenmaal tot scoren. In de analyse na de wedstrijd benadrukt Van der Vaart dat de middenvelder van Barcelona een 'topspeler' is. "Maar wat hij mist, is het scorend vermogen. Hij dénkt niet eens aan schieten. Hij doet het niet vaak en ik heb ook niet het idee dat hij het graag doet", geeft de oud-middenvelder aan. Met name zijn inzet zes minuten voor het eind van de reguliere speeltijd had moeten zitten, vindt Van der Vaart.

De zwakste speler van Oranje stond vanavond in de achterhoede

Frenkie de Jong was een van de hoogst beoordeelde spelers van Oranje in het rapport. Bekijk rapport

"Die moet je gewoon hoog binnenschieten. Het is een heel goede aanval en de bal wordt fantastisch teruggelegd (door Steven Berghuis, red.). Schiet hoog door het midden; de keeper duikt altijd", geeft de analist aan. Zelf werd De Jong in een interview na de wedstrijd niet gevraagd naar zijn kansen, maar hij gaf wel aan dat Oranje na de pauze geconcentreerd op zoek ging naar mogelijkheden. In de pauze had men afgesproken het 'geduld' te bewaren.

"Geduld kun je ook verkeerd opvatten. Het betekent niet dat je achterin rond moet spelen en maar moet wachten. Geduld betekent dat je naar voren toe rond moet spelen en niet te geforceerd de bal er vanaf veertig meter in moet gooien", legt De Jong uit. Met het resultaat is Oranje niet blij, erkent hij. "We hebben al drie wedstrijden achter elkaar niet gewonnen, maar dat betekent niet dat je daar echt een groot ding van moet maken. De teamspirit is er nog en we hebben nog steeds kwaliteit. Het valt nu even niet lekker, die fases heb je ook."