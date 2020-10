De Boer positief over dreiging Dumfries en invalbeurt Berghuis

Frank de Boer baalt van het gelijkspel tegen Bosnië & Herzegovina. Oranje kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, ondanks dat het meerdere kansen kreeg om te scoren. De Boer laat in zijn analyse weten dat het Oranje aan een absolute topvorm ontbrak. “Want anders hadden we die kansen wel afgemaakt”, aldus De Boer direct na afloop in gesprek met de NOS.

De Boer stelt dat de thuisploeg vanuit een gesloten organisatie speelde. “Het was moeilijk om er doorheen te komen. Ik vond dat wel heel goed startten. Vooral aan de rechterkant met Denzel Dumfries die continu dreiging had”, aldus De Boer, die van Arno Vermeulen te horen krijgt dat de PSV-back weinig goede dingen deed met de dreiging die hij had. “Dat had misschien wat beter gekund. Maar er was wel dreiging, want zij trokken het helemaal dicht naar binnen waardoor de ruimte op de zijkanten lag. Dat hebben we goed gezocht, vond ik. In de eerste helft hadden we een paar goede periodes, maar te weinig. Ik denk dat we drie halve kansjes hebben gehad en een grote van Stefan de Vrij. We hebben niks weggegeven, maar we willen meer creëren.”

Met name in de eerste helft kwam Oranje er niet doorheen. Uitgespeelde mogelijkheden waren nauwelijks te noteren. “Je kan niet zeggen dat het baltempo te laag was, want dat is verschrikkelijk lastig als een team zo gegroepeerd speelt”, aldus de oud-internatoinal. “Ik vond wel dat we bij balverlies af en toe niet helemaal goed stonden. Dat kan in mijn ogen betere voor de volgende keer. In de tweede helft begonnen we goed en daarna hadden we een wat mindere periode. Eigenlijk toen Steven (Berghuis, red.) erin kwam, kwam er wat schwung in het eltal. Toen hebben we ook drie vier kansen gecreëerd. Die moet je gewoon maken. Als je er vier krijgt in een helft, dan zou ik daar voor tekenen.”

Donyell Malen begon op de rechterflank. De Boer krijgt de vraag of hij ervan baalt dat hij niet is gestart met Berghuis. “Hij heeft het heel goed gedaan, dus misschien wel”, reageert de bondscoach. “Ik denk dat mijn keuze te rechtvaardigen is over hoe mijn strijdplan was. Nu heeft hij laten zien dat het misschien een andere keuze had kunnen zijn, het zij zo. Hij weet dat wanneer hij erin komt hij zijn stinkende best moet doen en zijn kwaliteiten moet laten zien. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat is mooi voor hem en mooi voor het team.”

De Boer vindt dat het magere resultaat hem aangerekend mag worden. Hij plaatst echter wel een kanttekening: “We mogen zelf in de spiegel kijken, want als je vijf honderd procent kansen krijgt dan moet je er gewoon een maken. Dat is de wet van topvoetbal. Dat hebben we verzuimd en het zal de volgende keer beter moeten. We hadden graag hier gewonnen. We denken dat we heel makkelijk over Bosnië heen kunnen lopen, maar uit hebben ze ook 1-1 tegen Italië gespeeld. Het is geen team dat je zomaar even wegspeelt. Het zijn allemaal jongens die internationaal bij grote clubs spelen. Als ze dan ook nog eens heel gegroepeerd spelen, dan moet je in topvorm zijn. Misschien hadden we die topvorm niet, want anders hadden we die kansen wel afgemaakt.”