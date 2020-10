Van Hooijdonk en Van der Vaart bekritiseren De Boer na interview

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hebben weinig goede woorden over voor het optreden van het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina (0-0). De analisten van de NOS kunnen zich vinden in de term 'blamage' om het gelijkspel te beschrijven; Van der Vaart erkent dat de wedstrijd 'niet om aan te gluren' was. Ze kunnen zich bovendien niet geheel vinden in uitspraken die bondscoach Frank de Boer deed in het camera-interview.

De Boer wilde na afloop niet zeggen dat het baltempo te laag was, daar het tegen een team als Bosnië-Herzegovina 'verschrikkelijk lastig' is om het tempo op te voeren. Van Hooijdonk vindt desondanks dat Oranje daarin tekortschoot. "Het verhaal over het baltempo klopt niet", reageert hij op de uitspraak van De Boer. "Als je baltempo te laag is, geef je de tegenstander de kans om gegroepeerd te verdedigen. Dat gebeurde de eerste helft."

"Buiten het feit dat het slordig was, was het ook ontzettend traag. Dan werk je een defensieve tegenstander in de hand", stipt de oud-aanvaller aan. "De fouten die werden gemaakt, zijn Oranje-onwaardig. Het spelbeeld veranderde toen Steven Berghuis de ploeg in kwam. In vijf minuten tijd stak hij met kop en schouders boven de rest uit." Berghuis maakte halverwege de tweede helft zijn entree, maar dat had volgens Van Hooijdonk eerder moeten gebeuren.

"Je kunt het in de rust al doen", zegt Pi-Air over het inbrengen van De Jong. "Het was zó slecht. Van Quincy Promes hebben we eigenlijk helemaal niets goeds gezien. Die had je in de rust al kunnen wisselen. Donyell Malen ging na de rust naar de linkerflank en had enkele goede acties waarin hij buitenom ging. Je had gewoon met Berghuis kunnen beginnen. Hij viel in met de statuur van een grote manier: initiatief nemen, risico in je spel leggen... De spelopvatting veranderde en het Nederlands elftal werd meteen een stuk dreigender."

Zelf erkende De Boer dat er 'wat schwung' in het elftal kwam na de entree van de huidige topscorer van de Eredivisie. Hij vindt dat Berghuis 'heel goed' speelde en gaf toe dat hij 'misschien wel' baalde dat hij de aanvaller geen basisplek toekende. "Ik denk dat mijn keuze te rechtvaardigen is over hoe mijn strijdplan was. Nu heeft hij laten zien dat het misschien een andere keuze had kunnen zijn, het zij zo. Hij weet dat wanneer hij erin komt hij zijn stinkende best moet doen en zijn kwaliteiten moet laten zien. Nou, dat heeft hij gedaan."

"Frank probeert natuurlijk ook zijn eigen opstelling goed te praten", merkt Rafael van der Vaart op na het interview met de bondscoach. "Maar ik heb ook niet gezien dat ze goed begonnen, zoals hij aangaf. Ze zijn op één moment goed gaan spelen en dat was toen Berghuis erin kwam." Van Hooijdonk zag dat ook Luuk de Jong baat had bij de invalbeurt van de Feyenoorder. "Met het inbrengen van Berghuis begon je eigenlijk pas de centrumspits te bedienen, zoals van het begin had moeten gebeuren. Wij voetbalden vanaf het begin alsof Memphis Depay (geschorst, red.) in de spits stond, maar we speelden met een heel ander type. Dan moet je proberen om die in zijn kracht te laten komen en dat gebeurde in het laatste halfuur."