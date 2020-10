‘Dat had allebei gekund, De Boer heeft dus de verkeerde spelers opgesteld’

Frank de Boer wist zondagavond ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal niet met een overwinning af te sluiten. Vier dagen na de nederlaag tegen Mexico werd zondagavond met 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij Bosnië-Herzegovina en na afloop klinkt er flink wat kritiek op de keuzes die de oefenmeester maakte. Zo besloot hij om Steven Berghuis in eerste instantie op de bank te houden en Quincy Promes en Donyell Malen op de vleugels te posteren. Wat Youri Mulder betreft, had De Boer echter altijd voor Berghuis moeten kiezen.

“Met de keuzes die hij nu maakte… Hij zegt: ‘Ik kies Malen voor Berghuis.’ Maar Berghuis was woensdag eigenlijk de beste speler van het Nederlands elftal en Promes was woensdag een van de minsten”, stelt de oud-spits bij Rondo op Ziggo Sport. “En hij eindigt de wedstrijd met Malen op links, die had hij gewoon aan de linkerkant op kunnen stellen en dan Berghuis aan de rechterkant. Dan was het toch ook goed geweest?”

“Dus die keuze was van tevoren toch eigenlijk niet óf Malen, óf Berghuis? Allebei had wel gekund. De Boer heeft dus de verkeerde spelers op het veld gezet aan het begin van de wedstrijd.” Mulder wil echter niet zo ver gaan om de schuld van het tegenvallende resultaat alleen bij De Boer neer te leggen. De analyticus wijst ook nadrukkelijk naar de spelersgroep: “Het is niet alleen de coach die de verkeerde keuze heeft gemaakt. Als je de spelers ziet… zij wilden Louis van Gaal niet, dan mogen ze nu ook hun verantwoordelijkheid pakken.”

Naast Malen en Promes werd de aanval gevormd door Luuk de Jong, die de geschorste Memphis Depay verving. Mulder snapt wel dat De Boer bij De Jong is uitgekomen, maar geeft aan dat de spits nu helemaal verkeerd gebruikt is: “Luuk de Jong is de eerste en beste spits achter Memphis, hij is in bloedvorm bij Sevilla.” Oranje bleef echter proberen om via combinatiespel een gat in de verdediging van de tegenstander te zoeken, in plaats van de kopkracht en fysieke kracht van De Jong te benutten: “Als je nog met Memphis in de spits speelt, dan kun je het nog begrijpen dat ze proberen te combineren. Maar met Luuk de Jong weet je toch van tevoren dat je daar de bal snel moet hebben om zijn kracht en kwaliteit te benutten?”, sluit Mulder af.