Virgil van Dijk legt vinger op zere plek: ‘Oranje hoort hier te winnen’

Virgil van Dijk is zeer teleurgesteld in het resultaat van het Nederlands elftal tegen Bosnië & Herzegovina. In de Nations League kwam het team van bondscoach Frank de Boer niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Met name in de eerste helft speelde Nederland matig, terwijl er na rust wat meer dreigende momenten onstonden aan beide kanten. De aanvoerder van Oranje is van mening dat het woensdag tegen Italië beter moet.

“Je wil hier winnen en je hoort hier als Nederlands elftal ook gewoon te winnen”, zei Van Dijk na afloop tegen de NOS. “Voor rust was het tempo in balbezit te laag. We konden er niet doorheen komen. We creëerden wat gevaarlijke momenten vanuit de counter. We hadden het gewoon veel beter moeten doen, vooral de eerste helft. De tweede helft gingen we op zoek, zetten we druk en staat de organisatie wat beter. De bal gaat iets sneller, maar tot grote kansen komen we niet. Dat is wel teleurstellend.”

De zwakste speler van Oranje stond vanavond in de achterhoede

Bekijk hier het spelersrapport van Oranje tegen Bosnië & Herzegovina. Lees artikel

De thuisploeg hield zich relatief eenvoudig staande. Oranje kwam tot weinig uitgespeelde kansen. “De afwisseling tussen diepte en in de bal komen was er in ons aanvalsspel ook onvoldoende. Daardoor is het makkelijk verdedigen voor Bosnië”, legt Van Dijk uit. “De tweede helft ging het iets beter. We hadden meer de bal, maar tot echt grote kansen kwamen we niet veel. Over het algemeen denk ik dat het veel beter kon. De grote kansen bleven echt uit en dat is teleurstellend. Dat moeten we analyseren en zullen we beter moeten doen. Als Oranje hoor je hier te winnen.”

Vorig jaar eindigde Oranje bovenaan in een groep met Frankrijk en Duitsland. Deze editie wordt het bijzonder lastig voor de verliezend finalist van de eerste editie om zich voor de laatste vier te kwalificeren. “Wij hebben gemerkt in de Nations League hoe mooi het kan zijn en dat willen we weer. De druk van buiten zal hoger zijn, maar daar moeten we van genieten”, aldus Van Dijk. “We hebben een geweldige selectie met spelers die op topniveau spelen, maar sommige fases in de wedstrij moeten veel beter. Vanavond ook. Het had anders kunnen lopen, maar ik denk over het algemeen moeten we hier teleurgesteld zijn dat we niet hebben gewonnen.”