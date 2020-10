België onderuit op Wembley ondanks vroege goal Romelu Lukaku

Engeland heeft zondagavond een overwinning geboekt op België in de Nations League. Op Wembley was het team van bondscoach van Gareth Southgate met 2-1 te sterk voor de nummer één van de wereldranglijst van de FIFA. België kwam na een kwartier spelen nog wel op voorsprong, maar door goals van Marcus Rashford en Mason Mount blijven de drie punten in Londen. Met zeven punten is Engeland de nieuwe koploper in Groep 2, België staat tweede met een punt minder.

Aan de kant van Engeland voerde Southgate liefst negen wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van afgelopen donderdag, toen Wales met 3-0 opzij werd gezet. Jack Grealish maakte in dat duel een sterke indruk, maar desondanks moest de sterkhouder van Aston Villa tegen België genoegen nemen met een plek op de bank. Harry Kane begon eveneens op de bank; Dominic Calvert-Lewin kreeg de voorkeur in de punt van de aanval. Bij de Rode Duivels stond Lukaku in de spits en hij was na een kwartier spelen van grote waarde voor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez.

Op de rechterflank pikte de Internazionale-spits de bal op eigen helft op en met een versnelling ging hij Eric Dier voorbij. De speler van Tottenham Hotspur wist het gevaar te voorkomen met een sliding, maar daarmee bracht hij Lukaku ten val. Na enige twijfel ging de bal op de stip en was het Lukaku die vanaf elf meter geen fout maakte. Jordan Pickford koos de verkeerde hoek: 0-1. De bezoekers wisten de voorsprong niet vast te houden, want een kleine tien minuten voor rust ging de bal op de stip aan de andere kant van het veld. Engeland-aanvoerder Jordan Henderson werd naar de grond gewerkt door Thomas Meunier. De strafschop die volgde werd benut door Marcus Rashford.

Hoewel de tussenstand anders doet vermoeden, was het geen gelijkopgaande wedstrijd. De bezoekers waren de bovenliggende partij en controleerden de wedstrijd. Halverwege mocht Engeland blij zijn dat het niet op achterstand stond. Toch wist België het krachtsverschil niet tot uiting te laten komen op het scorebord. Na ruim een uur spelen drong Engeland wat meer aan en kwam het op voorsprong. Mount pikte de bal op in het strafschopgebied en zocht de verre hoek. Zijn inzet werd van richting veranderd door Toby Alderweireld, waardoor Simon Mignolet kansloos was. In de slotfase voerde België de druk op, maar Engeland hield stand en trok de zege over de streep.