Pover Oranje weet ook tweede duel onder De Boer niet te winnen

Het Nederlands elftal is er zondagavond opnieuw niet in geslaagd om zijn eerste overwinning onder leiding van Frank de Boer te boeken. Vier dagen na het debuut van de bondscoach tegen Mexico, dat uitliep in een 0-1 nederlaag voor Oranje, resulteerde een matig optreden in de Nations League in een 0-0 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Dit is het tweede puntverlies van het Nederlands elftal in het toernooi op rij, nadat er in september al verloren werd van Italië. Oranje, dat zijn eerste wedstrijd wel wist te winnen van Polen, heeft nu evenveel punten als koploper Italië. La Squadra Azzurra komt later op de avond nog wel in actie tegen Polen.

De Boer voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van zijn debuutinterland tegen Mexico van vier dagen geleden. Vanwege de schorsing van Memphis Depay mocht Luuk de Jong aantreden in de spits en ook Jasper Cillessen, Daley Blind, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Marten de Roon, Quincy Promes en Donyell Malen maakten hun rentree in de basiself. Ondanks al deze wijzigingen speelde het Nederlands elftal een moeizame eerste helft, waarbij de weg naar het doel van Ibrahim Sehic maar mondjesmaat gevonden werd.

Malen bezorgde Oranje al na twee minuten spelen bijna een opsteker toen een mislukte voorzet bijna in het doel zeilde, maar uiteindelijk in het zijnet belandde. Een helemaal vrijstaande Stefan de Vrij kreeg een paar minuten later vervolgens een enorme kopkans, die doordat hij de bal verkeerd raakte op niets uitliep. Het balbezit was in de fase daarop merendeels voor de bezoekers, met Bosnië-Herzegovina dat erop loerde om via de counter gevaar te stichten. Na dik tien minuten spelen leidde dit tot een schietkans voor Amer Gojak, wiens inzet op het laatste moment nog geblokt kon worden door De Vrij. Een schot van Promes dat hoog over de goal van Sehic vloog vormde eigenlijk het grootste doelgevaar in het restant van de eerste helft, met verder nog een gekraakt schot van De Roon vlak voor rust als kleine opleving.

De Boer voerde in de rust geen wissels door, maar liet wel links- en rechtsbuiten Promes en Malen van flank verwisselen. Een paar minuten na deze omzetting volgde ook het eerste schot tussen de palen voor het Nederlands elftal. Doordat de inzet van Georginio Wijnaldum kracht miste bracht hij Sehic echter niet in de problemen. Waar de wissels aan de kant van Oranje nog uitbleven bracht de Bosnische bondscoach Dusan Bajevic met Sead Kolasinac en Edin Dzeko in de tweede helft twee spelers van naam in het veld en met name de entree van Dzeko deed het vertrouwen van de Bosniërs goed.

Dzeko toonde zich meteen al een plaag voor de Nederlandse verdediging en een dieptebal van de spits op Kolasinac leverde met nog een klein halfuur op de klok bijna een doelpunt op. De linksback kon echter nog net op het laatste moment worden afgestopt door Dumfries, die even daarvoor de tegenaanval had ingeleid toen hij een bal verkeerd inschatte. Vier minuten later volgde opnieuw een penibel moment voor het Oranje-doel toen Dzeko Miralem Pjanic in stelling bracht en Cillessen diens schuiver maar net kon keren. Met het inbrengen van Hans Hateboer en Steven Berghuis voor Dumfries en Malen bracht De Boer vervolgens ook vers bloed in het veld en in het laatste kwartier werd Oranje weer dreigender.

Een leep balletje van Wijnaldum zette Frenkie de Jong vrij aan de zijkant van de zestien, waarna diens schot gekeerd werd door Sehic. Uit de daaropvolgende corner werd er alsnog bijna gescoord door Luuk de Jong, maar ook op zijn inzet volgde een antwoord van de doelman. In de laatste tien minuten probeerde Oranje nog een slotoffensief op te zetten en dat leidde nog tot een kansrijke situatie voor Frenkie de Jong, wiens schot op aangeven van Berghuis op de lijn werd gekeerd door een verdediger. Met Nathan Aké en Ryan Babel bracht De Boer een paar minuten voor tijd nog twee verse krachten in het veld. De entree van Aké maakte het mogelijk om Virgil van Dijk door te schuiven naar de spitspositie, maar ook deze wijziging maakte, ondanks nog een goede kans voor Babel, het verschil niet.