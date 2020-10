De Boer wekt onbegrip met uitleg: ‘Als speler word je daar doodziek van’

Frank de Boer laat Donyell Malen zondagavond tegen Bosnië & Herzegovina vanaf de aftrap verschijnen bij het Nederlands elftal. De bondscoach legt in gesprek met de NOS uit waarom hij voor de PSV-spits heeft gekozen ten faveure van Steven Berghuis, die woensdag tegen Mexico een goede indruk maakte. Volgens de keuzeheer heeft Malen meer diepte in zijn spel dan Steven Berghuis, iets wat Oranje goed kan gebruiken tegen Bosnië & Herzegovina. Pierre van Hooijdonk vindt dat geen goed argument, zo legt hij uit in de studio.

Nederland start met Malen, Luuk de Jong en Quincy Promes voorin. “Ik heb natuurlijk al een strijdplan bedacht tegen Bosnië”, aldus De Boer voor de wedstrijd. “Dan kijk je naar wat je nog meer voorin hebt lopen, bijvoorbeeld Luuk de Jong als aanspeelpunt. Dan heb je lopende jongens nodig die diepte maken zonder bal, die graag in de zestien komen en niet alleen maar in de bal komen. Want dan wordt het wel heel statisch. Dat was mijn strijdplan.” De Boer geeft aan dat Oranje met De Jong in de spits soms kan kiezen voor de lange bal. "Maar het is de bedoeling dat we via het middenveld of vanaf de flanken met voorzetten komen."

Berghuis maakte een goede indruk tegen Mexico, maar moet toch genoegen nemen met een plek op de bank. “Hij heeft het me wel heel lastig gemaakt, want hij was een van de beteren tegen Mexico”, reageert De Boer. “Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Maar ik geloof toch dat dit op dit moment het beste is. We moeten kijken hoe dat uitpakt natuurlijk, maar het is goed om te weten dat hij in een goede vorm steekt en dat ik hem altijd kan gebruiken.” De Boer beaamt dat de aanwezigheid van Malen ook te maken met Luuk de Jong in de spits. “Ja, zeer zeker.”

Van Hooijdonk is het niet helemaal eens met de uitleg van De Boer. “Frank zegt dat ze verwachten dat Bosnië op eigen helft blijft staan. Dan heb je natuurlijk ook niet veel aan het argument dat hij gebruikt over Malen, waarover hij zei dat ze hem goed kunnen gebruiken in de diepte. Want er is bijna geen ruimte meer voor. Als ze zo diep spelen dan zou de keuze voor Berghuis logischer zijn.” Rafael van der Vaart vult aan: “Wat hij zei over Berghuis, als speler word je daar doodziek van. Je zegt: Je hebt goed gespeeld, maar dit, dit en dit. Dat is altijd leuk, maar je hebt er geen reet aan want je speelt niet.”