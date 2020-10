Beeld van De Boer op trainingsveld leidt tot verbazing bij FOX Sports

In aanloop naar de Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Bosnië & Herzegovina toonde FOX Sports zondagmiddag opvallende beelden van Frank de Boer. In de voorbeschouwing was de bondscoach te zien op het trainingsveld in Zeist, waar hij enige tijd met zijn ogen dicht stond terwijl de training in gang was. De beelden wekken verbazing bij Jan Joost van Gangelen, Hans Kraay junior en Pascal Kamperman, die gissen naar wat De Boer precies stond te doen.

Wanneer de opstelling ter sprake komt vertelt Kraay junior dat hij Oranje de gehele week gevolgd heeft. “Frank de Boer is daar de hele week mee bezig, hij overpijnst alles. Ik ben bij alle trainingen geweest en heb hem goed gevolgd. Hij is echt mega geconcentreerd. Soms is hij ook in zichzelf gekeerd”, aldus Kraay junior, waarna onderstaande beelden van de bondscoach getoond worden. “Dit was gisterochtend. Toen twee groepjes aan het trainen waren en hij met zijn rug er naar toe stond.” Van Gangelen noemt het ‘intrigerend’. “Dit is een soort mindfulness”, aldus de presentator. Kraay junior denkt dat het te maken heeft met meditatie. “Dit was echt opvallend. Er was bijna geen pers. Maar hij weet dat er camera’s op staan, dus het maakt hem ook niet uit. Het duurde echt minutenlang. Hij was volledig in concentratie.”

Kamperman was eveneens aanwezig op de training en zag De Boer ook minutenlang met zijn ogen dicht op het veld staan. “Dat moment was heel bijzonder. Sterker nog: hij leep een hele tijd over het trainingsveld en daar was hij al helemaal in gedachten. Toen ging hij met de rug naar de spelers toe staan", aldus de verslaggever, die de bondscoach heeft gevraagd naar wat hij precies deed. "Het was een beetje imagineren. Hij haalt dan in zijn hoofd allemaal situaties tevoorschijn. Dan probeert hij zich voor te stellen hoe dat in een wedstrijd gaat lopen. Hij staat dan ook echt met zijn ogen dicht. Hij probeert zich dan voor te stellen hoe die wedstrijd gaat lopen en wat dan de beste opties voor het Nederlands elftal zijn, zo legde hij gisteravond al uit op de persconferentie.”

Kraay junior benadrukt dat hij iets dergelijks nog nooit heeft gezien. Van Gangelen haakt in: “Louis van Gaal is natuurlijk van het imagineren. De Boer is natuurlijk een leerling van Van Gaal.” Volgens Kraay junior heeft Van Gaal nog nooit op een trainingsveld gestaan zoals De Boer met zijn ogen dicht bij het Nederlands elftal. “Het is niet zo dat hij plots helemaal in de war is. Hij concentreert zich blijkbaar, maar ik heb dat nog nooit gezien met alle spelers op het trainingsveld erbij.”

“Als hij Onze–Lieve–Heer heeft aangesproken, dan zijn zijn gebeden verhoord. Want hun allerbeste speler, Edin Dzeko, zit op de bank”, vervolgt Kraay junior. “Hij is recordinternational, heeft 110 wedstrijden gespeeld voor het nationale elftal en 59 keer gescoord. Dat zijn Robert Lewandowski- en Ruud van Nistelrooij-aantallen. Bij AS Roma loopt hij ook één op twee. Dat is een ongelooflijke doelpuntenmachine, maar voor hem speelt nu Milan Djuric van de club Salernitana uit de Serie B. Dat scheelt zeven slokken op de borrel. Het zal Frank de Boer flink geruststellen.”

Tegenover de NOS laat De Boer weten verrast te zijn door de afwezigheid van Dzeko. “Hij is natuurlijk een van hun beste spelers naast Pjanic. Het was wel verrassend dat het niet andersom is, want hij heeft nog maar weinig gespeeld. Afgelopen week speelde hij 120 minuten en nu weer. Dzeko is normaal gesproken zo fit als een hoentje, maar ze hebben ervoor gekozen om hem even te laten rusten. Dat vind ik helemaal niet erg. Hij is doorslaggevend voor dit Bosnië.”