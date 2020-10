Cambuur haalt opnieuw uit en bewijst heuse doelpuntenmachine te zijn

SC Cambuur heeft opnieuw een dikke overwinning in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. Het team van Henk de Jong was in de voorgaande duels met Jong FC Utrecht (5-2) en Helmond Sport (1-5) al flink op schot en daar kwam zondagmiddag een 5-0 zege op FC Dordrecht bovenop. Door de zege komt Cambuur op gelijke hoogte met Almere City FC én op twee punten van koploper NAC Breda, dat net als Almere City ook een wedstrijd minder heeft gespeeld: zestien om achttien punten.

Cambuur, dat met 26 doelpunten na 7 duels de absolute doelpuntenmachine van de Keuken Kampioen Divisie is, liet na om na enkele minuten spelen al aan de leiding te gaan. Issa Kallon ging over het been van Özgür Aktas en dus kreeg Robert Mühren de kans om vanaf elf meter voor de 1-0 te zorgen. De aanvaller schoot de bal echter via de lat over het doel. Mühren maakte zijn misser daarna echter meer dan goed. Na een handsbal van Julius Bliek ging de bal opnieuw op de stip en maakte Mühren dit keer geen fout: 1-0.

Mühren tekende enkele minuten later ook voor de 2-0 toen hij na een heerlijke aanval de bal bij de eerste paal binnenkopte. De 3-0 viel elf minuten voor rust: na een wippertje over de laatste linie van Kallon was het Michael Breij die zag hoe hij zijn harde schot in Dordtse doel vloog. Domper op de comfortabele ruststand voor de Leeuwarders was het uitvallen van Kallon, die naar zijn hamstrings greep en zich vlak voor de pauze moest laten vervangen.

Cambuur was ook in de tweede helft duidelijk de betere ploeg, maar kon pas twintig minuten voor tijd via de voor Kallon ingevallen Giovanni Korte verder uitlopen: 4-0. In de extra tijd nam hij ook de eindstand voor zijn rekening. Na een dribbel schoof hij de bal onder Anthony Swolfs door: 5-0. Cambuur speelt komende vrijdag uit tegen NAC Breda; hekkensluiter FC Dordrecht ontvangt Almere City FC over exact een week.